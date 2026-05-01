Россияне атаковали жилые дома в Ровенской области: есть пострадавшие

Россияне атаковали жилые дома в Ровенской области: есть пострадавшие

Дата публикации 1 мая 2026 21:26
Россияне атаковали жилые дома в Ровенской области: есть пострадавшие
Последствия обстрелов Ровенской области. Фото: Нацполиция

Российские войска 1 мая атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате обстрелов повреждены два жилых дома. Также пострадали пять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальную полицию.

Обстрелы Ровенской области 1 мая

"Сегодня войска РФ нанесли многочисленные удары БпЛА по Ровенской области. Повреждены два жилых дома: в частном доме в Ровно возник пожар, а в многоквартирном города Дубно — выбило окна", — рассказали в полиции.

Удар росіян по Рівненщині
Повреждения после обстрелов Ровенской области. Фото: Нацполиция
РФ обстріляла Рівненщину дронами
Военные на месте обстрела. Фото: Нацполиция
Росія вдарила по Рівненщині 1 травня
Полиция на месте удара в Ровенской области. Фото: Нацполиция
РФ атакувала Рівненщину 1 травня
Психологи разговаривают с местным жителем. Фото: Нацполиция
Атака на Рівненську область 1 травня
Последствия удара по ровенской области. Фото: Нацполиция

В результате попаданий пострадали пять человек. К счастью, обошлось без погибших. Кроме того, известно, что повреждены несколько авто и гражданская инфраструктура.

На местах событий до сих пор работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники, медики и спасатели.

Как писали Новини.LIVE, 1 мая российский дрон разрушил дом в Винницкой области. Также в результате обстрелов пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Кроме того, враг выпустил более 50 "шахедов" на Тернополь. В результате атаки есть попадания в промышленные и инфраструктурные объекты города. Пострадали 12 человек.

Ровенская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
