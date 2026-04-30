Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Аналогов не будет: Елизаров о создании антидронового купола

Аналогов не будет: Елизаров о создании антидронового купола

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 16:52
Аналогов не будет: Елизаров о создании антидронового купола
Павел Елизаров. Фото: кадр из видео

Украина приблизилась к созданию антидронового купола. Работа над этим проектом продолжается. По словам заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова, купол будет создан из подручных средств и при этом не будет иметь аналогов.

Об этом Елизаров заявил в интервью "Українській правді", передает Новини.LIVE.

Елизаров прокомментировал создание антидронового купола

По словам заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, Украина не стоит на месте в вопросе создания антидронового купола. К этой цели приближаются ежедневно.

Система, которую сейчас разрабатывают, будет уникальной. Антидроновий купол не будет похожим на ту защиту, которая сейчас есть в Израиле.

"Аналогов точно не будет. Уникальность в том, что мы должны создать это из подручных средств. Украина слишком большая, и мы не можем финансово позволить себе систему, как в Израиле. Даже то, что есть сейчас в Эмиратах — многоуровневая система прикрытия из современных средств — мы физически и финансово не потянем. И нам никто этого не подарит", — отметил Елизаров.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, о создании антидронового купола в Украине заговорили в январе 2026 года. Тогда новоназначенный министр обороны Михаил Федоров отметил, что необходимо разработать систему, которая будет уничтожать угрозу, когда та еще будет находиться на подлете. Министр отметил, что трансформация системы защиты неба не произойдет за несколько дней, однако этот вопрос в конце концов будет решен.

Также мы писали о том, что советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко высказался об эффективности дронов-перехватчиков. По его словам, около 30% "шахедов" сбивают именно такие БпЛА.

дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации