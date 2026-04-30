Аналогов не будет: Елизаров о создании антидронового купола

Павел Елизаров.

Украина приблизилась к созданию антидронового купола. Работа над этим проектом продолжается. По словам заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова, купол будет создан из подручных средств и при этом не будет иметь аналогов.

Об этом Елизаров заявил в интервью "Українській правді", передает Новини.LIVE.

Елизаров прокомментировал создание антидронового купола

По словам заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, Украина не стоит на месте в вопросе создания антидронового купола. К этой цели приближаются ежедневно.

Система, которую сейчас разрабатывают, будет уникальной. Антидроновий купол не будет похожим на ту защиту, которая сейчас есть в Израиле.

"Аналогов точно не будет. Уникальность в том, что мы должны создать это из подручных средств. Украина слишком большая, и мы не можем финансово позволить себе систему, как в Израиле. Даже то, что есть сейчас в Эмиратах — многоуровневая система прикрытия из современных средств — мы физически и финансово не потянем. И нам никто этого не подарит", — отметил Елизаров.

Как сообщали Новини.LIVE, о создании антидронового купола в Украине заговорили в январе 2026 года. Тогда новоназначенный министр обороны Михаил Федоров отметил, что необходимо разработать систему, которая будет уничтожать угрозу, когда та еще будет находиться на подлете. Министр отметил, что трансформация системы защиты неба не произойдет за несколько дней, однако этот вопрос в конце концов будет решен.

Также мы писали о том, что советник министра обороны по вопросам повышения использования беспилотников на фронте Сергей Стерненко высказался об эффективности дронов-перехватчиков. По его словам, около 30% "шахедов" сбивают именно такие БпЛА.