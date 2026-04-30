Видео

Ударов будет больше: в Украине испытали новые типы FPV-дронов

Ударов будет больше: в Украине испытали новые типы FPV-дронов

Дата публикации 30 апреля 2026 17:16
Ударов будет больше: в Украине испытали новые типы FPV-дронов
Военный с дроном. Фото: 22 ОМБр

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что уже испытаны новые типы FPV-дронов. По его словам, скоро они поступят на фронт. Бескрестнов анонсировал, что врагу будет больно.

Об этом Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в Facebook в четверг, 30 апреля, передает Новини.LIVE.

Новые типы FPV-дронов

"Да, мы наконец-то через месяц-другой закроем зону 100-150 километров от границ ударными БпЛА близкого действия. Там все самые "вкусные" цели", — отметил Бескрестнов.

По его словам, дальних ударов БпЛА будет все больше.

Советник министра отметил, что новая команда Минобороны работает над инновациями и поставками, а коллеги из ВСУ знают, что с ними делать.

Пост "Флеша". Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командующего Воздушных сил ВСУ Павла Елизарова, Украина приблизилась к созданию антидронового купола. По его словам, в настоящее время работа продолжается.

А недавно украинские дроны ударили по авиационной технике врага в Воронежской области. В частности, удалось поразить два военных вертолета, которые были на полевой площадке.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
