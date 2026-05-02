РФ вночі атакувала Україну 163 дронами: є влучання

Мобільні групи ППО.

У ніч на 2 травня російські терористи знову атакували Україну. Було запущено 163 ударних БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Звіт про збиті дрони 2 травня.

Сили ППО збили 142 дрони

Безпілотники запускали з таких напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське та Чауда.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 142 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Атака триває. У повітряному просторі зафіксовано ще декілька ворожих БпЛА.

Як писали Новини.LIVE, воїнам ЗСУ вдалося уразити російські літаки Су-57 та Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області. Вони знаходились на відстані близько 1700 кілометрів від кордону України. Цими повітряними засобами окупанти здійснювали атаки по цивільних об’єктах в Україні.

Водночас радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що ударів по РФ буде більше. Адже в Україні вже в ипробували нові типи FPV-дронів. Вже скоро це озброєння передадуть на фронт.