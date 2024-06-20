уды обратиться, если представители ТЦК выполняют противоправные действия

Сотрудники ТЦК проверяют документы у украинца. Фото: armyinform.com.ua

В Командовании Cухопутных войск Украины действует горячая линия для оперативного реагирования на все противоправные действия представителей ТЦК и СП. Итак, если у вас возникнут вопросы по мобилизации вы можете обратиться за помощью по номеру 0 800 301 937. Также действительны отдельные контактные номера в каждой из областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook в четверг, 20 июня.

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По решению командующего сухопутными войсками ВСУ в каждой области Украины теперь будут действовать отдельные контактные номера.

"В каждом ОТЦК и СП по телефонам также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в том числе по вопросам социальной поддержки" , — говорится в сообщении.

Также в вопросах мобилизации не прекращает работать общая горячая линия по номеру 0 800 301 937.

Контактные номера оперативного командования Север. Фото: Сухопутные войска

Контактные номера оперативного командования Восток. Фото: Сухопутные войска

Контактные номера оперативного командования Запад. Фото: Сухопутные войска

Контактные номера оперативного командования Юг. Фото: Сухопутные войска

Напомним, представители военкомата не имеют права задерживать граждан. Также в их полномочия не входит доставка военнообязанных в ТЦК для обновления военно-учетных данных.

Также мы рассказывали, при каких условиях посылают повторную повестку и как в такой ситуации действовать.