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Представители ТЦК превышают свои полномочия — куда обращаться

20 июня 2024 17:40
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
уды обратиться, если представители ТЦК выполняют противоправные действия
Сотрудники ТЦК проверяют документы у украинца. Фото: armyinform.com.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Командовании Cухопутных войск Украины действует горячая линия для оперативного реагирования на все противоправные действия представителей ТЦК и СП. Итак, если у вас возникнут вопросы по мобилизации вы можете обратиться за помощью по номеру 0 800 301 937. Также действительны отдельные контактные номера в каждой из областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook в четверг, 20 июня.

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Горячая линия в Командовании сухопутных войск

По решению командующего сухопутными войсками ВСУ в каждой области Украины теперь будут действовать отдельные контактные номера.

"В каждом ОТЦК и СП по телефонам также предоставляют консультации гражданским, военнослужащим и членам их семей, в том числе по вопросам социальной поддержки" , — говорится в сообщении.

Также в вопросах мобилизации не прекращает работать общая горячая линия по номеру 0 800 301 937.

Горячая линия
Контактные номера оперативного командования Север. Фото: Сухопутные войска
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Контактные номера оперативного командования Восток. Фото: Сухопутные войска
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Контактные номера оперативного командования Запад. Фото: Сухопутные войска
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Контактные номера оперативного командования Юг. Фото: Сухопутные войска

Напомним, представители военкомата не имеют права задерживать граждан. Также в их полномочия не входит доставка военнообязанных в ТЦК для обновления военно-учетных данных.

Также мы рассказывали, при каких условиях посылают повторную повестку и как в такой ситуации действовать.

война
Украина
мобилизация
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война в Украине
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