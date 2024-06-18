Військовозобов'язаний отримує повторну повістку, алгоритм дій

Військовозобов’язаний із повісткою. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов’язаний громадянин не з’явився у ТЦК після першої повістки, то територіальний центр комплектування має надіслати повторну повістку. При цьому ТЦК уже може використовувати допомогу поліції для розшуку такого громадянина.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла адвокат Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Коли надсилають другу повістку

За словами Катерини Аніщенко, бувають випадки, коли територіальні центри комплектування відправляють військовозобов’язаним другу повістку.

Це відбувається тоді, коли громадянин не з'явився у ТЦК в час, зазначений у першій повістці, або відмовився від отримання такої повістки, або ця повістка надійшла до відділу ТЦК з відміткою працівника пошти про відмову.

"Вона (друга повістка. — Ред.) буде належним чином оформлена і буде вважатися такою, що надіслана на адресу задекларованого місця реєстрації або проживання військовозобов'язаного", — підкреслила юристка.

Не тільки повістка, а й поліція

Катерина Аніщенко підкреслила, що у такій ситуації територіальні центри комплектування уже звертаються до правоохоронних органів, аби ті допомогли у розшуку такого військовозобов’язаного.

"Якщо дільничний відділу поліції не знайшов цього військовозобов'язаного чоловіка шляхом опитування сусідів, знаходження його фізично, то надалі ці матеріали збираються, і працівники ТЦК мають право, і скоріш за все, так і будуть робити — надсилати позовні заяви до суду, з метою накладення штрафів, а також заборони керувати транспортними засобами для таких військовозобов'язаних чоловіків", — пояснила юристка.

Нагадаємо, що житель Куп’янського району Харківської області не з'явився до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Додамо, адвокат Роман Сімутін заявив, що під час повітряної тривоги військовозобов'язаний має повне право відмовитися від повістки чи перевірки документів з боку працівників територіального центру комплектування чи поліції. Це пояснюється тим, що є загроза життю та вимога влади пройти в укриття.