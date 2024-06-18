Військовозобов'язаний отримує повторну повістку, алгоритм дій

Повторна повістка від ТЦК — юристи пояснили, що робити в такій ситуації
Якщо військовозобов’язаний громадянин не з’явився у ТЦК після першої повістки, то територіальний центр комплектування має надіслати повторну повістку. При цьому ТЦК уже може використовувати допомогу поліції для розшуку такого громадянина.
Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла адвокат Катерина Аніщенко.
Коли надсилають другу повістку
За словами Катерини Аніщенко, бувають випадки, коли територіальні центри комплектування відправляють військовозобов’язаним другу повістку.
Це відбувається тоді, коли громадянин не з'явився у ТЦК в час, зазначений у першій повістці, або відмовився від отримання такої повістки, або ця повістка надійшла до відділу ТЦК з відміткою працівника пошти про відмову.
"Вона (друга повістка. — Ред.) буде належним чином оформлена і буде вважатися такою, що надіслана на адресу задекларованого місця реєстрації або проживання військовозобов'язаного", — підкреслила юристка.
Не тільки повістка, а й поліція
Катерина Аніщенко підкреслила, що у такій ситуації територіальні центри комплектування уже звертаються до правоохоронних органів, аби ті допомогли у розшуку такого військовозобов’язаного.
"Якщо дільничний відділу поліції не знайшов цього військовозобов'язаного чоловіка шляхом опитування сусідів, знаходження його фізично, то надалі ці матеріали збираються, і працівники ТЦК мають право, і скоріш за все, так і будуть робити — надсилати позовні заяви до суду, з метою накладення штрафів, а також заборони керувати транспортними засобами для таких військовозобов'язаних чоловіків", — пояснила юристка.
Нагадаємо, що житель Куп’янського району Харківської області не з'явився до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання повістки. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі.
Додамо, адвокат Роман Сімутін заявив, що під час повітряної тривоги військовозобов'язаний має повне право відмовитися від повістки чи перевірки документів з боку працівників територіального центру комплектування чи поліції. Це пояснюється тим, що є загроза життю та вимога влади пройти в укриття.
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