Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Міноборони розповіли, чи мають право представники ТЦК затримувати людей arrow

У Міноборони розповіли, чи мають право представники ТЦК затримувати людей

20 червня 2024 00:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Чи мають право працівники ТЦК затримувати громадян — відповідь Міноборони
Поліцейські та працівники ТЦК перевіряють чоловіка. Фото ілюстративне: AFP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.

Таку відповідь надало Міністерство оборони України на запит РБК-Україна.

Читайте також:

Що кажуть в оборонному відомстві щодо повноважень ТЦК

У Міноборони зазначили, що право на затримання та доправлення громадян до ТЦК мають лише поліцейські, але не уповноважені представники військкомату.

Щоправда, під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають спільних із правоохоронцями заходів щодо адміністративного затримання та доставлення до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушують правила військового обліку.

"Адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності в ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", — підсумували в Міноборони.

Раніше юрист Дмитро Франчук заявив, що працівники ТЦК не мають права силоміць забирати людину до військкомату. Також він розповів, що робити громадянам, права яких порушують представники ТЦК.

Також ми розповідали, за якої умови надсилають повторну повістку та як у такій ситуації діяти.

Міноборони
військкомат
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі