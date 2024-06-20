Чи мають право працівники ТЦК затримувати громадян — відповідь Міноборони

Поліцейські та працівники ТЦК перевіряють чоловіка. Фото ілюстративне: AFP

Представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.

Таку відповідь надало Міністерство оборони України на запит РБК-Україна.

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У Міноборони зазначили, що право на затримання та доправлення громадян до ТЦК мають лише поліцейські, але не уповноважені представники військкомату.

Щоправда, під час дії воєнного стану уповноважені представники ТЦК вживають спільних із правоохоронцями заходів щодо адміністративного затримання та доставлення до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушують правила військового обліку.

"Адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності в ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", — підсумували в Міноборони.

Раніше юрист Дмитро Франчук заявив, що працівники ТЦК не мають права силоміць забирати людину до військкомату. Також він розповів, що робити громадянам, права яких порушують представники ТЦК.

Також ми розповідали, за якої умови надсилають повторну повістку та як у такій ситуації діяти.