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Відстрочка від мобілізації — два випадки, коли ТЦК може відмовити

20 червня 2024 16:07
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Артур Кот
Редактор
Причини відмови ТЦК у відстрочці від мобілізації, усі випадки
Комісія при територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Комісія при територіальному центрі комплектування може відмовити у наданні військовозобов’язаним відстрочки. Існує дві причини для ухвалення такого рішення — це відсутність самої підстави, а також погано чи недостатньо оформлені документи.

Про це заявила адвокатка Дар'я Тарасенко в ефірі "Суспільне.Студія".

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Під час проведення загальної мобілізації в Україні частина військовозобов’язаних може отримати відстрочку від призову в особливий період.

Для цього вони мають надати документи, які підтверджують наявність підстави для відстрочки, до спеціальної комісії при територіальних центрах комплектування.

Коли комісія при ТЦК може відмовити у відстрочці

Втім, не усі заяви ця комісія в обов’язковому порядку підтримає.

"Комісія може відмовити тільки в двох випадках: коли особа не має права на відстрочку і обставини, на які вона посилається, законодавством не передбачені, та коли особа, можливо, і має право на відстрочку, але пакетом документів це не підтверджено", — пояснила Дар’я Тарасенко.

Вона пояснила, що військовозобов’язаний може спробувати оскаржити це рішення комісії. Та при цьому він не матиме права на відстрочку на час оскарження.

"Тобто навіть якщо військовозобов'язаний отримав відмову в наданні відстрочки, і тут же звернувся до суду — це все одно не зупиняє його призов на військову службу, якщо ТЦК та СП вирішить тут же його мобілізувати", — підкреслила адвокатка.

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути. 

Крім того, ми інформували, які повноваження мають працівники ТЦК відповідно до нового закону. 

мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
військовозобов'язані
адвокат

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