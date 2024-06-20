уди звернутися, якщо представники ТЦК виконують протиправні дії

Працівники ТЦК перевіряють документи в українця. Фото: armyinform.com.ua

У Командуванні Cухопутних військ України діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП. Тож, якщо у вас виникнуть запитання стосовно мобілізації ви можете звернутися по допомогу за номером 0 800 301 937. Також дійсні окремі контактні номери у кожній із областей України.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ України у Facebook у четвер, 20 червня.

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За рішенням командувача сухопутних військ ЗСУ у кожній області України тепер будуть діяти окремі контактні номери.

"У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Також у питаннях щодо мобілізації не припиняє працювати загальна гаряча лінія за номером 0 800 301 937.

Контактні номери оперативного командування Північ. Фото: Сухопутні війська

Контактні номери оперативного командування Схід. Фото: Сухопутні війська

Контактні номери оперативного командування Захід. Фото: Сухопутні війська

Контактні номери оперативного командування Південь. Фото: Сухопутні війська

Нагадаємо, представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.

Також ми розповідали, за якої умови надсилають повторну повістку та як у такій ситуації діяти.