уди звернутися, якщо представники ТЦК виконують протиправні дії

Представники ТЦК перевищують свої повноваження — куди звертатися
У Командуванні Cухопутних військ України діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП. Тож, якщо у вас виникнуть запитання стосовно мобілізації ви можете звернутися по допомогу за номером 0 800 301 937. Також дійсні окремі контактні номери у кожній із областей України.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ України у Facebook у четвер, 20 червня.
Гаряча лінія у Командуванні сухопутних військ
За рішенням командувача сухопутних військ ЗСУ у кожній області України тепер будуть діяти окремі контактні номери.
"У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.
Також у питаннях щодо мобілізації не припиняє працювати загальна гаряча лінія за номером 0 800 301 937.
Нагадаємо, представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.
Також ми розповідали, за якої умови надсилають повторну повістку та як у такій ситуації діяти.
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