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Представники ТЦК перевищують свої повноваження — куди звертатися

20 червня 2024 17:40
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
уди звернутися, якщо представники ТЦК виконують протиправні дії
Працівники ТЦК перевіряють документи в українця. Фото: armyinform.com.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Командуванні Cухопутних військ України діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП. Тож, якщо у вас виникнуть запитання стосовно мобілізації ви можете звернутися по допомогу за номером 0 800 301 937. Також дійсні окремі контактні номери у кожній із областей України.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ України у Facebook у четвер, 20 червня.

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Гаряча лінія у Командуванні сухопутних військ

За рішенням командувача сухопутних військ ЗСУ у кожній області України тепер будуть діяти окремі контактні номери.

"У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Також у питаннях щодо мобілізації не припиняє працювати загальна гаряча лінія за номером 0 800 301 937.

Гаряча лінія
Контактні номери оперативного командування Північ. Фото: Сухопутні війська
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Контактні номери оперативного командування Схід. Фото: Сухопутні війська
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Контактні номери оперативного командування Захід. Фото: Сухопутні війська
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Контактні номери оперативного командування Південь. Фото: Сухопутні війська

Нагадаємо, представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.

Також ми розповідали, за якої умови надсилають повторну повістку та як у такій ситуації діяти.

війна
Україна
мобілізація
допомога
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
гаряча лінія

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