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Сотрудники ТЦК будут обязаны показывать удостоверения при вручении повесток, — Разумков

19 марта 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сотрудники ТЦК будут обязаны показывать удостоверения при вручении повесток, — Разумков
Сотрудники ТЦК вручают повестки. Иллюстративное фото: krapka.rv.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны будут показывать свои удостоверения при вручении повесток. Соответствующую поправку принял Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом сообщил народный депутат Кирилл Разумков в Telegram во вторник, 19 марта.

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Так, при вручении повестки представители ТЦК обязаны будут назвать свои фамилии, имя, отчество, должность, а также показать служебные удостоверения по требованию гражданина, которому вручается повестка.

В случае отказа выполнить соответствующие действия военнообязанный имеет право не брать повестку.

"Однако комитет не поддержал правку, дающую право гражданам вести фото- и видеофиксацию при вручении им повесток", — отметил депутат.

Разумкова добавил, что на ее учете будут настаивать при рассмотрении законопроекта в сессионном зале.

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Скриншот сообщения Разумкова

Ранее адвокаты рассказали, кто в Украине имеет право вручать повестки военнообязанным, кроме работников ТЦК.

Также заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук заявил, что для ускорения мобилизации боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.

Верховная Рада
мобилизация
повестки
законопроект
война в Украине
ТЦК и СП

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