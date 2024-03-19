Сотрудники ТЦК будут обязаны показывать удостоверения при вручении повесток, — Разумков

Сотрудники ТЦК вручают повестки. Иллюстративное фото: krapka.rv.ua

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки должны будут показывать свои удостоверения при вручении повесток. Соответствующую поправку принял Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом сообщил народный депутат Кирилл Разумков в Telegram во вторник, 19 марта.

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Вручение повесток сотрудниками ТЦК

Так, при вручении повестки представители ТЦК обязаны будут назвать свои фамилии, имя, отчество, должность, а также показать служебные удостоверения по требованию гражданина, которому вручается повестка.

В случае отказа выполнить соответствующие действия военнообязанный имеет право не брать повестку.

"Однако комитет не поддержал правку, дающую право гражданам вести фото- и видеофиксацию при вручении им повесток", — отметил депутат.

Разумкова добавил, что на ее учете будут настаивать при рассмотрении законопроекта в сессионном зале.

Скриншот сообщения Разумкова

Ранее адвокаты рассказали, кто в Украине имеет право вручать повестки военнообязанным, кроме работников ТЦК.

Также заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук заявил, что для ускорения мобилизации боевым бригадам следует разрешить самим искать уклонистов.