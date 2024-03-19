В Азові заявили, що для пришвидшення мобілізації бригада повинна самостійно шукати ухилянтів

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук розповів, що потрібно для пришвидшення мобілізації. За його словами, бойовим бригадам варто дозволити самим шукати ухилянтів.

Про це Сергій Цісарук написав у соцмережі X.

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Цісарук наголосив, що єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації — це дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням.

"Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", — додав він.

Допис Сергія Цісарука. Фото: скриншот

Нагадаємо, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов розповів, що бійці Збройних сил України зараз більше слідкують за процесом прийняття закону про мобілізацію, ніж за надходженням зброї. Чоловікам, старшим за 50 років, потрібна заміна, вони не можуть воювати постійно.

Також Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи.