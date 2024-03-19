Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow В Азові заявили, що для пришвидшення мобілізації бригада повинна самостійно шукати ухилянтів arrow

В Азові заявили, що для пришвидшення мобілізації бригада повинна самостійно шукати ухилянтів

19 березня 2024 15:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Азові заявили, що для пришвидшення мобілізації бригада повинна самостійно шукати ухилянтів
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук розповів, що потрібно для пришвидшення мобілізації. За його словами, бойовим бригадам варто дозволити самим шукати ухилянтів.

Про це Сергій Цісарук написав у соцмережі X.

Читайте також:

Пришвидшення мобілізації в Україні

Цісарук наголосив, що єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації — це дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. 

"Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", — додав він.

null
Допис Сергія Цісарука. Фото: скриншот

Нагадаємо, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов розповів, що бійці Збройних сил України зараз більше слідкують за процесом прийняття закону про мобілізацію, ніж за надходженням зброї. Чоловікам, старшим за 50 років, потрібна заміна, вони не можуть воювати постійно.

Також Кабмін має намір бронювати працівників у галузях, які вважає критично важливими для розвитку країни, однак не всі з них мають стосунок до важкої промисловості чи оборони. Зокрема, в цьому переліку є такі спеціальності, як розведення верблюдів, вирощування ягід, штукатурні та малярні роботи. 

війна
українці
Україна
полк "Азов"
мобілізація
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися