Працівники ТЦК будуть зобов'язані показувати посвідчення при врученні повісток, — Разумков

Працівники ТЦК вручають повістки. Ілюстративне фото: krapka.rv.ua

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повинні будуть показувати свої посвідчення під час вручення повісток. Відповідну поправку ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив народний депутат Кирило Разумков в Telegram у вівторок, 19 березня.

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Вручення повісток співробітниками ТЦК

Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також показати службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

У разі відмови виконати відповідні дії — військовозобов'язаний має право не брати повістку.

"Однак комітет не підтримав правку, що дає право громадянам вести фото- та відеофіксацію при врученні їм повісток", — зауважив депутат.

Разумкова додав, що на її врахуванні будуть наполягати під час розгляду законопроєкту в сесійній залі.

Скриншот допису Разумкова

Раніше адвокати розповіли, хто в Україні має право вручати повістки військовозобов'язаним, окрім працівників ТЦК.

Також заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук заявив, що для пришвидшення мобілізації бойовим бригадам варто дозволити самим шукати ухилянтів.