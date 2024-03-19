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Працівники ТЦК будуть зобов'язані показувати посвідчення при врученні повісток, — Разумков

19 березня 2024 22:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Працівники ТЦК будуть зобов'язані показувати посвідчення при врученні повісток, — Разумков
Працівники ТЦК вручають повістки. Ілюстративне фото: krapka.rv.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повинні будуть показувати свої посвідчення під час вручення повісток. Відповідну поправку ухвалив Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомив народний депутат Кирило Разумков в Telegram у вівторок, 19 березня.

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Так, під час вручення повістки представники ТЦК зобов’язані будуть назвати свої прізвища, ім’я, по батькові, посаду, а також показати службові посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

У разі відмови виконати відповідні дії — військовозобов'язаний має право не брати повістку. 

"Однак комітет не підтримав правку, що дає право громадянам вести фото- та відеофіксацію при врученні їм повісток", — зауважив депутат.

Разумкова додав, що на її врахуванні будуть наполягати під час розгляду законопроєкту в сесійній залі.

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Скриншот допису Разумкова

Раніше адвокати розповіли, хто в Україні має право вручати повістки військовозобов'язаним, окрім працівників ТЦК.

Також заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук заявив, що для пришвидшення мобілізації бойовим бригадам варто дозволити самим шукати ухилянтів.

Верховна Рада
мобілізація
повістки
законопроєкт
війна в Україні
ТЦК та СП

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