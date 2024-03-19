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Яким буде електронний військовий квиток — до чого готуватися чоловікам

19 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Електронний військовий квиток — стало відомо, яким він буде
Військові облікові документи цифровізують. Фото: nikopolnews.net
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Міноборони у співпраці з проєктом ЄС розробляє електронний військовий квиток. В міністерстві повідомляють, що це буде витяг з реєстру "Оберіг", якій міститиме основні дані про військовозобов'язаного.

Про це написала "Судово-юридична газета".

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База "Оберіг" містить персональну інформацію про військовозобов’язаних:

  • паспортні дані;
  • податковий номер;
  • місце проживання;
  • сімейний стан;
  • відомості про членів родини;
  • відомості про освіту;
  • спеціалізацію;
  • стан здоров’я;
  • місце роботи тощо.

"Оберіг" — це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. База є інструментом військового обліку громадян, яка покликана зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора та заощадити ресурси держави й людини завдяки цифровізації", – підкреслили в Міноборони.

Електронний військовий обліковий документ — це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина: де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Раніше ми писали, як прикордонники ловлять ухилянтів за допомогою реєстру "Оберіг". Також юрист пояснив, як працює система "Оберіг" та чи можна з неї видалитися.

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ухилянти
діджиталізація

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