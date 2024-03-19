Електронний військовий квиток — стало відомо, яким він буде

Яким буде електронний військовий квиток — до чого готуватися чоловікам
Міноборони у співпраці з проєктом ЄС розробляє електронний військовий квиток. В міністерстві повідомляють, що це буде витяг з реєстру "Оберіг", якій міститиме основні дані про військовозобов'язаного.
Про це написала "Судово-юридична газета".
База "Оберіг" містить персональну інформацію про військовозобов’язаних:
- паспортні дані;
- податковий номер;
- місце проживання;
- сімейний стан;
- відомості про членів родини;
- відомості про освіту;
- спеціалізацію;
- стан здоров’я;
- місце роботи тощо.
"Оберіг" — це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. База є інструментом військового обліку громадян, яка покликана зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора та заощадити ресурси держави й людини завдяки цифровізації", – підкреслили в Міноборони.
Електронний військовий обліковий документ — це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина: де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.
Раніше ми писали, як прикордонники ловлять ухилянтів за допомогою реєстру "Оберіг". Також юрист пояснив, як працює система "Оберіг" та чи можна з неї видалитися.
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