Електронний військовий квиток — стало відомо, яким він буде

Військові облікові документи цифровізують. Фото: nikopolnews.net

Міноборони у співпраці з проєктом ЄС розробляє електронний військовий квиток. В міністерстві повідомляють, що це буде витяг з реєстру "Оберіг", якій міститиме основні дані про військовозобов'язаного.

Про це написала "Судово-юридична газета".

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База "Оберіг" містить персональну інформацію про військовозобов’язаних:

паспортні дані;

податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан;

відомості про членів родини;

відомості про освіту;

спеціалізацію;

стан здоров’я;

місце роботи тощо.

"Оберіг" — це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. База є інструментом військового обліку громадян, яка покликана зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора та заощадити ресурси держави й людини завдяки цифровізації", – підкреслили в Міноборони.

Електронний військовий обліковий документ — це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина: де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Раніше ми писали, як прикордонники ловлять ухилянтів за допомогою реєстру "Оберіг". Також юрист пояснив, як працює система "Оберіг" та чи можна з неї видалитися.