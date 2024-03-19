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Хто в Україні має право вручати повістки — відповідь адвоката

19 березня 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Хто в Україні має право вручати повістки — відповідь адвоката
Перевірка документів на блокпості. Ілюстративне фото: НГУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває загальна мобілізація до лав армії. Водночас повістки військовозобов'язаним мають право вручати не лише працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Хто може це робити розповіли фахівці адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

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Особи, які мають право вручати повістки:

  • співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • представники органів місцевого самоврядування;
  • керівники підприємств чи організацій, роботодавці;
  • керівники навчальних закладів;
  • управителі багатоквартирних будинків.

Водночас стосовно працівників поліції та підрозділів тероборони — вони не мають права вручати повістки, а лише можуть супроводжувати вказаних осіб.

Адвокати пояснили, що у разі відмови людиною підписувати повістку — відповідальна особа має скласти відповідний акт і направити його до військкомату.

Вже потім у разі неявки військовозобов'язаного за викликом до ТЦК під час дії воєнного стану — може бути накладено штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також його має право затримати Нацполіція та примусово доставити до військкомату.

Нагадаємо, заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук заявив, що для пришвидшення мобілізації бойовим бригадам варто дозволити самим шукати ухилянтів.

Також ми писали, що від початку 2024 року правоохоронці розпочали 4,6 тис. справ за статтею про самовільне залишення військової частини.

військовий призов
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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