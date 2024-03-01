Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Повестки выписывают круглосуточно – как работают ТЦК в Черкасской области arrow

Повестки выписывают круглосуточно – как работают ТЦК в Черкасской области

1 марта 2024 14:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Повестки выписывают круглосуточно – как работают ТЦК в Черкасской области
Вручение повестки в Украине. Фото: novynarnia.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Черкасской области территориальные центры комплектования работают круглосуточно, за исключением комендантского часа. Это стало возможным после внесения изменений в положение о ТЦК.

Об этом сообщил заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Роман Скрипник на "Украинском радио Черкассы" в среду, 28 февраля.

Читайте также:

Особенности работы ТЦК в Черкасской области

Как сообщает Скрипник, согласно изменениям в положении терцентры комплектования работают 24/7, выдавая повестки круглосуточно. Также он отметил, что в случае, когда военнообязанный прибыл в ТЦК в ночное время, его консультируют, выписывают повестку и предлагают прийти уже утром. По словам полковника, в Черкасской области было насчитано 5 таких случаев.

Скрипник заявил, что в ТЦК работают группы, отвечающие за разные направления жизнедеятельности центра, и каждая из них может предоставить консультацию по любому вопросу.

Напомним, что ранее адвокат Потешин рассказал, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.

Ранее мы писали, на Закарпатье ТЦК мобилизовали мужчину, у которого из-за энцефалита парализована часть тела.

Черкасская область
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты