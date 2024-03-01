Повестки выписывают круглосуточно – как работают ТЦК в Черкасской области

Вручение повестки в Украине. Фото: novynarnia.com

В Черкасской области территориальные центры комплектования работают круглосуточно, за исключением комендантского часа. Это стало возможным после внесения изменений в положение о ТЦК.

Об этом сообщил заместитель начальника Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Роман Скрипник на "Украинском радио Черкассы" в среду, 28 февраля.

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Особенности работы ТЦК в Черкасской области

Как сообщает Скрипник, согласно изменениям в положении терцентры комплектования работают 24/7, выдавая повестки круглосуточно. Также он отметил, что в случае, когда военнообязанный прибыл в ТЦК в ночное время, его консультируют, выписывают повестку и предлагают прийти уже утром. По словам полковника, в Черкасской области было насчитано 5 таких случаев.

Скрипник заявил, что в ТЦК работают группы, отвечающие за разные направления жизнедеятельности центра, и каждая из них может предоставить консультацию по любому вопросу.

Напомним, что ранее адвокат Потешин рассказал, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.

Ранее мы писали, на Закарпатье ТЦК мобилизовали мужчину, у которого из-за энцефалита парализована часть тела.