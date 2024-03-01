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Повістки виписують цілодобово — як працюють ТЦК у Черкаській області

1 березня 2024 14:52
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Повістки виписують цілодобово — як працюють ТЦК у Черкаській області
Вручення повістки в Україні. Фото: novynarnia.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На Черкащині територіальні центри комплектування працюють цілодобово, за винятком комендантської години. Це стало можливо після внесення змін до положення про ТЦК.

Про це повідомив заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Скрипник на "Українському радіо Черкаси" в середу, 28 лютого.

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Особливості роботи ТЦК на Черкащині

Як повідомляє Скрипник, згідно зі змінами у положенні терцентри комплектування працюють 24/7, видаючи повістки цілодобово. Також він зазначив, що у випадку, коли військовозобов'язаний сам прибув до ТЦК у нічний час, його консультують, виписують повістку та пропонують прийти вже зранку. За словами полковника, на Черкащині було налічено 5 таких випадків.

Скрипник заявив, що у ТЦК працюють групи, що відповідають за різні напрямки життєдіяльності центру й кожна з них може надати консультацію з будь-якого питання.

Нагадаємо, що раніше адвокат Потєшін розповів чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.

Раніше ми писали, на Закарпатті ТЦК мобілізували чоловіка в якого через енцефаліт паралізовано частину тіла.

Черкаська область
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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