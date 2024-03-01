Повістки виписують цілодобово — як працюють ТЦК у Черкаській області

Вручення повістки в Україні. Фото: novynarnia.com

На Черкащині територіальні центри комплектування працюють цілодобово, за винятком комендантської години. Це стало можливо після внесення змін до положення про ТЦК.

Про це повідомив заступник начальника Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Роман Скрипник на "Українському радіо Черкаси" в середу, 28 лютого.

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Як повідомляє Скрипник, згідно зі змінами у положенні терцентри комплектування працюють 24/7, видаючи повістки цілодобово. Також він зазначив, що у випадку, коли військовозобов'язаний сам прибув до ТЦК у нічний час, його консультують, виписують повістку та пропонують прийти вже зранку. За словами полковника, на Черкащині було налічено 5 таких випадків.

Скрипник заявив, що у ТЦК працюють групи, що відповідають за різні напрямки життєдіяльності центру й кожна з них може надати консультацію з будь-якого питання.

Нагадаємо, що раніше адвокат Потєшін розповів чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.

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