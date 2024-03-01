Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Смерть мужчины в ТЦК в Тернопольской области — прокуратура начала расследование arrow

Смерть мужчины в ТЦК в Тернопольской области — прокуратура начала расследование

1 марта 2024 07:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Смерть мужчины в ТЦК в Тернопольской области — прокуратура начала расследование
Военнообязанный разговаривает с представителями ТЦК и СП. Иллюстративное фото: suspilne.media
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Спецпрокуратура в Тернополе начала проверку действия сотрудников Территориального центра комплектования, где потерял сознание, а впоследствии умер в больнице военнообязанный. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 8 до 12 лет. 

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона в пятницу, 1 марта.

Читайте также:

Проверка ТЦК, где умер призывник

В ведомстве рассказали, что специализированная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения военнослужащими Чертковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки власти или служебных полномочий.

В случае обнаружения подозреваемых им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Что предшествовало

Как известно, в Бучацком ТЦК умер 49-летний мужчина после нескольких дней пребывания в военкомате. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки.

"Предварительно установлено, что 25 февраля 2024 года этот мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил", — говорится в сообщении прокуратуры.

Через два дня, 27 февраля, около 17 часов, находясь на территории центра комплектования, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось — у него начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой.

Когда медики прибыли на место, они констатировали смерть, причиной которой явилась черепно-мозговая травма.

null
Скриншот сообщения прокуратуры в Facebook

Напомним, ранее в Бучаче Тернопольской области, в помещении ТЦК СП скончался мужчина, которого работники похитили прямо с улицы. Поэтому горожане вышли на акцию протеста.

Кроме того, недавно в Закарпатье работники ТЦК и СП мобилизовали 46-летнего местного жителя, у которого из-за энцефалита парализована часть тела.

смерть
прокуратура
расследование
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году

19 февраля 2024
Новость с видео

22:34 В Украине уклонистов будут штрафовать более чем на 50 тысяч гривен — за что накажут