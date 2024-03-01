Смерть мужчины в ТЦК в Тернопольской области — прокуратура начала расследование

Военнообязанный разговаривает с представителями ТЦК и СП. Иллюстративное фото: suspilne.media

Спецпрокуратура в Тернополе начала проверку действия сотрудников Территориального центра комплектования, где потерял сознание, а впоследствии умер в больнице военнообязанный. Виновным грозит тюремное заключение на срок от 8 до 12 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона в пятницу, 1 марта.

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В ведомстве рассказали, что специализированная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту предполагаемого превышения военнослужащими Чертковского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки власти или служебных полномочий.

В случае обнаружения подозреваемых им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Что предшествовало

Как известно, в Бучацком ТЦК умер 49-летний мужчина после нескольких дней пребывания в военкомате. Сообщалось, что он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки.

"Предварительно установлено, что 25 февраля 2024 года этот мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения военно-врачебной комиссии. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил", — говорится в сообщении прокуратуры.

Через два дня, 27 февраля, около 17 часов, находясь на территории центра комплектования, состояние здоровья военнообязанного ухудшилось — у него начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой.

Когда медики прибыли на место, они констатировали смерть, причиной которой явилась черепно-мозговая травма.

Скриншот сообщения прокуратуры в Facebook

Напомним, ранее в Бучаче Тернопольской области, в помещении ТЦК СП скончался мужчина, которого работники похитили прямо с улицы. Поэтому горожане вышли на акцию протеста.

Кроме того, недавно в Закарпатье работники ТЦК и СП мобилизовали 46-летнего местного жителя, у которого из-за энцефалита парализована часть тела.