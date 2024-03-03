Получение отсрочки от мобилизации — когда лучше подавать документы при ВВК

Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: Армия.Inform

В Украине продолжается военное положение и всеобщая военная мобилизация. Несмотря на это, существуют некоторые категории граждан, имеющих право на получение отсрочки от военного призыва.

Адвокат Владимир Крекотня объяснил, когда лучше подавать документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки на отсрочку: до или после прохождения военно-врачебной комиссии.

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Когда подавать документы на отсрочку: до или после прохождения ВВК

"Все время проведения общей мобилизации между военнообязанными и ТЦК возникают недоразумения относительно того, в какой момент нужно подавать документы, подтверждающие право на отсрочку. Или да ВВК, как часто хотят военнообязанные, или после ВВК, как на том постоянно настаивают в территориальных центрах военного укомплектования", — отмечает юрист.

Как указывает адвокат, действующее украинское законодательство не на стороне ТЦК, потому что определенной закономерности не существует.

"У нас нет такой нормы, где было бы написано, что сначала должна быть ВВК, а потом все остальное. Поэтому военнообязанный имеет право подать документы в любой момент, когда сочтет это нужным, а ТЦК обязаны их принять и привлечь к военному делу", — добавил Крекотня.

Юрист подчеркнул, что первая повестка врученная военкомами на улице, или на работе, или принесенная на место жительства гражданина — это лишь повестка для проверки военно-учетных данных.

"Итак, первая коммуникация с ТЦК — это уточнение данных о семейном и социальном статусе человека, информация о наличии инвалидности, наличии родственника с инвалидностью, троих детей и так далее. И когда ТЦК отказывается принимать эти документы и рассказывает, что сначала ВВК — по сути, ТЦК отказывается выполнять свои обязанности. То есть они не делают то, для чего собственно вызывали человека в ТЦК", — объяснил адвокат.

ВВК — это и есть военно-учетные данные, о которых говорит Крекотня. Однако они касаются здоровья и физического состояния мужчины и не превышают сведения о семейном или социальном статусе личности.

"Кроме того, нужно понимать еще и то, что если вы проходите ВВК, то самостоятельно создаете риск того, что в ТЦК могут просто отказаться принимать документы, подтверждающие право на отсрочку. Вместо того они могут попытаться вручить вам повестку на отправку. А потом вы уже будете разбираться с соответствующими последствиями и в этом нет ничего хорошего", — рассказал Крекотня.

По словам юриста, лучше подать документы на отсрочку перед прохождением ВВК, поскольку ТЦК должны зафиксировать обращение и рассмотреть документы и, соответственно, согласовать шаги о необходимости прохождения комиссии.

Напомним, все военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. В частности, это касается людей с инвалидностью третьей группы, обладающих правом отсрочки от призыва на военную службу. Но для этого им необязательно лично посещать военкомат, документы можно отправить.

Добавим, право на отсрочку в марте можно получить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по профессиональной деятельности, из-за обучения и при наличии бронирования.