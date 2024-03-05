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Офицер ВСУ предложил ввести существенно разные выплаты для мобилизованных и добровольцев

5 марта 2024 08:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Офицер ВСУ предложил ввести существенно разные выплаты для мобилизованных и добровольцев
Военнообязанные в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин заявил, что заработная плата за службу добровольцам и мобилизованным должна быть разной. Он считает, что добровольная мобилизация должна оплачиваться больше.

Об этом офицер заявил в эфире Еспресо.

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Скриншот поста Еспресо

Оплата за службу в ВСУ

По словам Лапина, большинство военных на фронте готовы отдать 100 тыс. грн и вернуться домой.

"Поэтому вопрос не только в финансовой мотивации. Я еще понимаю, если бы создавался механизм разных выплат. То есть, мобилизованным и добровольцам выплачивали разные зарплаты", — сказал офицер.

По его словам, добровольцы должны получать большую зарплату.

Однако чтобы это работало, об этом следует говорить везде, где только возможно.

Как считает военный, важно донести людям, что воевать будут все.

"Однако добровольцы будут получать больше, а те, кто последует за повесткой — меньше", — добавил Лапин.

Раньше мы писали, какие льготы предусмотрены для участников боевых действий в Украине и как их оформить в 2024 году.

Также нардеп Грищук заявил, что в настоящее время парламент работает над решением вопросов по многим положениям законопроекта о мобилизации.

выплаты
ВСУ
мобилизация
повестки
война в Украине
военнообязанные
добровольцы

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