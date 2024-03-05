У Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди

Військовий Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Народний депутат Роман Грищук заявив, що наразі парламент працює над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію, адже він містить понад 4 000 правок. Це стосується й блокування банківських карток ухилянтів, і відстрочки для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, та аспірантів, "продажі" броні від мобілізації та багато чого іншого.

Про це Роман Грищук розповів в інтерв'ю Телеграфу, опублікованому в понеділок, 4 березня.

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"Ми розуміємо, що банківські картки ухилянтам блокувати не будуть. Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, матимуть відстрочку від мобілізації. Щодо аспірантів рішення на 90% ухвалено. Але загалом ще величезна купа питань залишається, і їх треба вирішити", — зазначив нардеп.

Грищук додав, що питання "продажу" бронювання від мобілізації ймовірно розглядатимуть в іншому законопроєкті.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів, на якому етапі розгляду перебуває законопроєкт про мобілізацію. За його словами, комітет вже приступив до детального розгляду проблемних блоків та принципових моментів

Також ми писали, що у Верховній Раді визначилися з датою розгляду у парламенті законопроєкту про мобілізацію. Нардепи очікують, що засідання з приводу розгляду та подальших дискусій розпочнеться в березні.

Додамо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 13 травня 2024 року, таким чином призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу триває. Кого з березня 2024 року мобілізуватимуть до лав ЗСУ першочергово — читайте у матеріалі Новини.LIVE.