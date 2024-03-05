Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow У Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди arrow

У Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди

5 березня 2024 03:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Раді відповіли, щодо яких положень в законопроєкті про мобілізацію дійшли згоди
Військовий Збройних сил України. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Народний депутат Роман Грищук заявив, що наразі парламент працює над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію, адже він містить понад 4 000 правок. Це стосується й блокування банківських карток ухилянтів, і відстрочки для тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю, та аспірантів, "продажі" броні від мобілізації та багато чого іншого.

Про це Роман Грищук розповів в інтерв'ю Телеграфу, опублікованому в понеділок, 4 березня.

Читайте також:

Над якими питаннями мобілізації Рада попрацювала

"Ми розуміємо, що банківські картки ухилянтам блокувати не будуть. Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, матимуть відстрочку від мобілізації. Щодо аспірантів рішення на 90% ухвалено. Але загалом ще величезна купа питань залишається, і їх треба вирішити", — зазначив нардеп.

Грищук додав, що питання "продажу" бронювання від мобілізації ймовірно розглядатимуть в іншому законопроєкті.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук розповів, на якому етапі розгляду перебуває законопроєкт про мобілізацію. За його словами, комітет вже приступив до детального розгляду проблемних блоків та принципових моментів

Також ми писали, що у Верховній Раді визначилися з датою розгляду у парламенті законопроєкту про мобілізацію. Нардепи очікують, що засідання з приводу розгляду та подальших дискусій розпочнеться в березні

Додамо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 13 травня 2024 року, таким чином призов військовозобов'язаних чоловіків на військову службу триває. Кого з березня 2024 року мобілізуватимуть до лав ЗСУ першочергово — читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Верховна Рада
закон
Роман Грищук
банківські карти
мобілізація
законопроєкт
бронювання
відстрочка
особа з інвалідністю
Аспірант
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець