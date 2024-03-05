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Офіцер ЗСУ запропонував запровадити суттєво різні виплати для мобілізованих та добровольців

5 березня 2024 08:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Офіцер ЗСУ запропонував запровадити суттєво різні виплати для мобілізованих та добровольців
Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Фото: МОТЦК та СП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Офіцер Збройних сил України Ігор Лапін заявив, що заробітна платня за службу добровольцям та мобілізованим має бути різна. Він вважає, що добровільна мобілізація повинна оплачуватися більше.

Про це офіцер заявив в ефірі Еспресо.

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Скриншот допису Еспресо

Оплата за службу в ЗСУ

За словами Лапіна, наразі більшість військових на фронті готові віддати 100 тис. грн й повернутися додому.

"Тому питання не лише у фінансовій мотивації. Я ще розумію, якби створювався механізм різних виплат. Тобто, мобілізованим й добровольцям виплачували різні зарплати", — сказав офіцер.

За його словами, добровольці повинні отримувати більшу зарплату. 

Однак аби це працювало, про це слід говорити всюди, де тільки можливо.

Як вважає військовий, важливо донести людям, що воювати будуть всі.

"Однак добровольці будуть отримувати більше, а ті, хто піде за повісткою — менше", — додав Лапін.

Раніше ми писали, які пільги передбачені для учасників бойових дій в Україні та як їх оформити у 2024 році.

Також нардеп Грищук заявив, що наразі парламент працює над розв'язанням питань з багатьох положень законопроєкту про мобілізацію. 

виплати
ЗСУ
мобілізація
повістки
війна в Україні
військовозобов'язані
добровольці

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