Війна в Україні — які пільги можуть отримати військові зі статусом УБД

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Українські захисники та захисниці, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на пільги від держави. Також певні привілеї та соціальні гарантії розповсюджуються на сім'ї таких військовослужбовців.

Це передбачено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Як оформити пільги учаснику бойових дій

Важливо знати, що пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Їх необхідно оформити.

Якщо особа вже має статус УБД, вона має звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця своєї реєстрації.

Необхідно надати наступні заяви:

Заява про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги). Заява про встановлення пільги.

Куди подавати заяви:

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів можна знайти за посиланням);

надіслати поштою;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

через застосунок Дія (за наявності Дія.Підпис).

Пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його рідним.

Усі наявні пільги для УБД та їх сімей умовно можна розділити на:

медичні;

транспортні;

комунальні послуги;

освітні;

пільги для сім'ї УБД.

Військовий пише заяву. Фото: google.com

Які передбачені медичні пільги для УБД

Учасники бойових дій мають право на:

безкоштовні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості такого лікування;

користування після виходу на пенсію чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію;

першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

Варто зауважити, що незабаром учасники бойових дій зможуть скористатися безкоштовною послугою зубопротезування в усіх лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Кабінет міністрів України запустив відповідний пілотний проєкт 27 лютого 2024 року.

Які передбачені пільги на проїзд

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

безплатний проїзд один раз на два роки (в обидва боки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою.

Які передбачені пільги на комунальні послуги

Учасники бойових дій можуть отримати:

75% знижка на квартплату;

75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія та інші послуги);

75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%.

Площа житла, на яку надається знижка, під час розрахунків плати за опалення становить 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. м на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. м на сім’ю).

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: google.com

Які передбачені пільги на освіту

Держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття у державних та комунальних закладах освіти:

професійної (професійно-технічної);

фахової передвищої;

вищої освіти.

УБД мають право на:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Інші соціальні пільги для УБД

Окрім вищеперерахованого, УБД можуть розраховувати на такі привілеї від держави:

допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

від стажу роботи; право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час , а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік;

, а також одержання відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік; переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

при скороченні чисельності чи штату працівників та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: google.com

Які пільги мають сім’ї учасників бойових дій

Для дітей учасників бойових дій передбачені такі пільги:

оздоровлення та відпочинок;

першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах (за місцем проживання сімей УБД);

право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках, за умови денної форми навчання;

право на соціальну стипендію, за умови відсутності заборгованості у студентів-дітей.

Раніше ми писали, учасники бойових дій можуть безкоштовно здобути новий фах.

Нагадаємо, ми повідомляли, скількох ветеранів планують забезпечити житлом 2024 року.

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