Новые правила проверки на границе — пограничники используют реестр военнообязанных

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба вместе с Министерством обороны Украины наладили обмен информацией с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь с помощью "Оберіга" можно обнаруживать подделки документов ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 5 марта.

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Как известно, ранее, чтобы подтвердить действительность документов для выезда за границу, пограничникам приходилось контактировать с представителями ТЦК и СП.

А теперь эту информацию можно проверить онлайн через реестр "Оберіг".

За последние три недели ГПСУ помешали 230 попыткам незаконного пересечения с использованием поддельных документов, в частности, благодаря реестру "Оберіг".

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, 1 марта "Оберіг" подключили к двум крупнейшим базам данных Украины. Речь идет о реестрах Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы.

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