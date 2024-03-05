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Нові правила перевірки на кордоні — прикордонники використовують реєстр військовозобов’язаних

5 березня 2024 14:34
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Любомир Кучер
Редактор
Нові правила перевірки на кордоні — прикордонники використовують реєстр військовозобов’язаних
Перевірка документів на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Державна прикордонна служба разом з Міністерством оборони України налагодили обмін інформацією з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відтепер за допомогою "Оберега" можна виявляти підробки документів ТЦК та СП.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ в Telegram у вівторок, 5 березня.

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Як відомо, раніше щоб підтвердити дійсність документів для виїзду за кордон, прикордонникам доводилося контактувати з представниками ТЦК та СП.

А відтепер цю інформацію можна перевірити онлайн через реєстр "Оберіг".

Протягом останніх трьох тижнів ДПСУ завадили 230 спробам незаконного перетину з використанням підроблених документів, зокрема, й завдяки реєстру "Оберіг".

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, 1 березня "Оберіг" під'єднали до двох найбільших баз даних України. Йдеться про реєстри Державної міграційної служби та Державної прикордонної служби.

Також ми писали, що зараз Міноборони працює над запровадженням "сертифікату захисника" та системи резервування для працівників компаній.

кордон
прикордонники
документи
ТЦК та СП
ухилянти

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