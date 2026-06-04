Ночная атака РФ: зафиксированы прилеты ракеты и дронов на 11 локациях

Военный ВСУ. Фото: Командование Воздушных сил

В ночь на 4 июня российские оккупанты устроили новую массированную атаку на Украину, выпустив баллистическую ракету и рекордные 293 беспилотника различных типов. Украинским защитникам неба удалось сбить или подавлять большинство дронов, но были зафиксированы прилеты и падения обломков в более чем 20 локациях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Воздушных сил ВСУ.

Подробности о ночной атаке России по Украине 4 июня

В ночь на 4 июня российская армия осуществила сверхмощную воздушную атаку на объекты в Украине. Начиная с вечера 3 июня, враг выпустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области, а также запустил сразу 293 ударных беспилотника. Дроны летели с нескольких российских направлений (Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск) и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

На этот раз россияне использовали большое количество различных беспилотных средств. Кроме "Шахедов", Россия запустила их новые реактивные модификации, беспилотники "Гербера" и "Италмас", барражирующие боеприпасы "Бандероль", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

Статистика сбития дронов по состоянию на 4 июня. Фото: Воздушные силы ВСУ

По состоянию на 8:00 утра нашим защитникам удалось уничтожить или подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы 264 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны. Однако полностью отбить атаку такой плотности не удалось. Военные зафиксировали попадание баллистической ракеты и 24 ударных дронов на 11 локациях в разных регионах. Кроме того, еще в 12 местах зафиксировали последствия падения обломков сбитых целей.

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Новини.LIVE освещали тему дефицита ракет для ПВО в Украине. Сейчас Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки возможность получения лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов и ракет Patriot. Как отмечается, Киев стремится запустить выпуск этих систем не только для удовлетворения собственных оборонных потребностей, но и для существенного усиления безопасности европейских стран.

Норвегия официально подтвердила свою полную готовность выделить необходимую помощь, чтобы помочь закрыть украинское небо от вражеских ракетных и дроновых запусков. Кроме того, во время недавних правительственных переговоров стороны детально скоординировали будущие поставки современных комплексов противовоздушной обороны для нужд Вооруженных Сил Украины.

Отдельно Владимир Зеленский выразил серьезное недовольство работой чиновников, которые отвечали за юридическое сопровождение и подготовку контракта по ракетам для Patriot, обвинив их в затягивании времени. По результатам встречи чиновникам дали ровно неделю на исправление всех ошибок и окончательную доработку пакета документов, иначе ответственных лиц ждут немедленные увольнения.