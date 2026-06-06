Атака России на Украину: силы ПВО сбили 249 БпЛА

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 6 июня российские оккупанты беспилотниками атаковали Украину. В ряде городов и областей раздавались мощные взрывы. По вражеским целям работали украинские защитники — уничтожено более 200 дронов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 6 июня: результаты ПВО

В ночь на 6 июня (с 18:00 5 июня) российские войска атаковали Украину 272 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас, барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Запуск БпЛА осуществлялся с территории РФ — с направлений Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым.

Этой ночью отражение воздушного нападения осуществляли — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 249 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других дронов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано 19 попаданий ударных беспилотников на 11 локациях, а также падение сбитых дронов и их обломков на 13 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в ночь на 6 июня российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками, нанеся удары по объектам критической и промышленной инфраструктуры. В результате атаки возникли разрушения, а двое работников одного из предприятий перестали выходить на связь после обстрела. Впоследствии их тела были обнаружены во время разбора завалов, подтверждена гибель обоих мужчин.

Новини.LIVE также писали, что на Днепропетровщине российские войска ночью 5 июня нанесли удары по ряду районов, вызвав значительные разрушения. В результате атак погибли двое мирных жителей, еще двое мужчин получили ранения и были госпитализированы. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры в разных громадах области.