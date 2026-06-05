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Главная Штаб Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как справилась ПВО

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как справилась ПВО

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Дата публикации 5 июня 2026 08:15
Россия атаковала Украину ракетами и дронами: как справилась ПВО
Воин ВСУ запускает дрон. Фото: 22 ОМБр

В ночь на 5 июня российские войска совершили новый массированный воздушный налет на Украину, выпустив две управляемые авиационные ракеты и 216 беспилотников различных модификаций. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил обороны, украинским защитникам неба удалось сбить и подавить средствами РЭБ 198 вражеских дронов, выпущенные ракеты не достигли своих целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Россия выпустила по Украине дроны и управляемые ракеты

Атака на Украину со стороны России началась еще вечером 4 июня и продолжалась всю ночь. Россия примениладве управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированной территории Запорожской области, а также запустила сразу 216 ударных беспилотников. Пуски осуществлялись с нескольких российских направлений - Орла, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда в аннексированном Крыму.

Было зафиксировано применение реактивных "Шахедов", а также более новых БпЛА "Гербера" и "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль", а также специальных дронов-имитаторов типа "Пародия", которые враг использует для отвлечения и перегрузки радиолокационных систем.

По состоянию на 07:30 утра украинская противовоздушная оборона ликвидировала 198 вражеских беспилотников в северных, южных и восточных областях. Обе управляемые авиационные ракеты Х-59/69 благодаря защитникам неба также не достигли своих целей.

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Статистика сбитых целей. Фото: ПС ВСУ

В то же время военные зафиксировали попадание 16 ударных дронов на 13 различных локациях. Кроме того, еще в 12 местах зафиксировано падение обломков сбитых воздушных целей.

Как писали ранее Новини.LIVE, украинские военные разрабатывают стратегию против новой угрозы со стороны Кремля, который имеет целью повысить количество реактивных ударных БПЛА в своих атаках до 50%. Главком Александр Сырский во время тематической встречи заявил, что ответом Украины станет усиление системы противовоздушной обороны и техническое совершенствование украинских перехватчиков.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, Украина находится в переговорном процессе с США относительно лицензирования изготовления систем Patriot. Эта инициатива направлена на развертывание мощной промышленной площадки, которая сможет поставлять комплексы как для ВСУ, так и для Европы. Глава государства подчеркнул, что глобальные темпы производства Patriot на сегодня не успевают за уровнем современных военных угроз.

ПВО дроны Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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