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Неявка в ТЦК по повестке — какое наказание грозит военнообязанному

26 февраля 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Неявка в ТЦК по повестке — какое наказание грозит военнообязанному
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В случае неявки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки по повестке, лицо может быть привлечено к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

Об этом рассказал руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков в интервью Telegraf в понедельник, 26 февраля.

Неявка в ТЦК по повестке

"Ответственность определена законом. Получить повестку, которая предусматривает прибытие в ТЦК с целью уточнения военно-учетных данных, могут все военнообязанные, которые и без повестки должны сами прибыть в РТЦК и уточнить свои данные. Об этом отмечается уже не первый год", — рассказал Волков.

Следует отметить, если военнообязанный после получения повестки не прибывает в районный ТЦК, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.

"И после розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст. 210 ч. 2. После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК)", — отметил представитель ТЦК.

По словам Волкова, если гражданин будет признан годным к прохождению военной службы, то дальше с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения.

"Они проявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение о его призыве в ВСУ", — добавил он.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина получил повестку, однако проигнорировал ее и избежал мобилизации. Уклониста приговорили к испытательному сроку.

Также согласно новому законопроекту об усилении мобилизации для студентов, обучающихся по контракту, отсрочка не предусмотрена. Соответственно, призвать в армию могут аспирантов, получающих высшее образование за средства физических и юридических лиц.

украинцы
Украина
штраф
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
уклонисты

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