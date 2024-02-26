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На Дніпропетровщині чоловік проігнорував повістку — як покарали ухилянта

26 лютого 2024 14:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Дніпропетровщині чоловік проігнорував повістку — як покарали ухилянта
Військком перевіряє документи водія. Ілюстративне фото: Армія Inforn
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Дніпропетровщині чоловік отримав повістку, однак проігнорував її й уникнув мобілізації. Ухилянта засудили до іспитового терміну.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині засудили чоловіка за ухилення від мобілізації

За даними судового вироку, чоловік працює таксистом та є уродженцем міста Жовті Води, що на Дніпропетровщині. Після проходження ВЛК медики визнали чоловіка придатним до служби. На початку червня 2023 року таксисту вручили повістку, однак вже наприкінці місяця чоловік написав заяву, в якій він відмовився від призову.

На суді ухилянт визнав свою провину та в лютому уклав угоду зі слідством. Чоловіка покарали на один рік іспитового терміну.

Скриншот судового вироку
Скриншот судового вироку

Нагадаємо, на Черкащині засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Підсудний пояснив, що має онкохвору матір, яка не може за собою доглядати.

У Волинській області військовозобов'язаний також отримав вирок за відмову від повістки про призов на військову службу. Порушником виявився житель села Хотешів Камінь-Каширського району.

війна
суд
Україна
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мобілізація
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ухилянти

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