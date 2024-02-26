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Юрист пояснив, як діяти під час вручення повістки на вулиці

26 лютого 2024 12:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Вручення повістки на вулиці — що робити і як поводитися
Вручення повістки. Фото: ТСН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Громадянам України продемонстрували покрокову інструкцію та пояснили, як треба діяти, якщо на вулиці вручили повістку. Перш за все варто мати при собі контакти юриста військового права.

Нюанси пояснив адвокат Андрій Лавренюк.

Як діяти під час вручення повістки

Юрист пояснив, що вручення повістки на вулиці може викликати питання щодо подальших кроків. У законодавстві прописані конкретні вимоги щодо дій військовозобов'язаних у громадських місцях, де їм вручили виклик до територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

Лавренюк порадив мати в телефоні контакт юриста або адвоката з військового права. Це необхідно, щоб громадяни могли невідкладно отримати консультацію.

У разі вручення повістки варто діяти так:

  • Перш за все зберігайте спокій.
  • Прочитайте повістку уважно та перевірте її достовірність. Вона має містити відомості про відправника, цільове призначення та контактні дані для додаткового зв’язку. Також там мають вказати інформацію про час, дату та місце, де потрібно з’явитися для проходження військово-лікарської комісії.
  • Дотримуйтеся строків, які прописані в повістці. Порушення законодавства передбачає адміністративну або кримінальну відповідальність.
  • Консультуйтесь із фахівцем.
  • Дотримуйтеся законодавства. Громадяни мають певні обов'язки у сфері призову на службу та веденні військового обліку.
  • Дотримуйтесь інструкцій, які прописані в повістці. Вони є офіційними вимогами військової служби.
  • Зберігайте копію повістки. Це потрібно для власного документообігу, аби у майбутньому була змога вирішити спірне питання.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді України на розгляді перебуває нова версія законопроєкту про посилення мобілізації. Раніше ширилися чутки, що в ухилянтів зможуть відбирати майно, зокрема йдеться про житло.

Також ми розповідали, чи мають право ТЦК та СП самостійно виписувати штрафи порушникам без суду.

війна
Україна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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