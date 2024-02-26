Неявка до ТЦК за повісткою — яке покарання загрожує військовозобов'язаному

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

У разі неявки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за повісткою, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Їй загрожує штраф у розмірі від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

Про це розповів керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв’ю Telegraf у понеділок, 26 лютого.

Неявка до ТЦК за повісткою

"Відповідальність визначена законом. Отримати повістку, яка передбачає прибуття до ТЦК з метою уточнення військово-облікових даних, можуть усі військовозобов’язані, які й без повістки повинні самі прибути до РТЦК та уточнити свої дані. Про це наголошується вже не перший рік", — розповів Волков.

Варто зазначити, якщо військовозобов'язаний після отримання повістки, не прибуває до районного ТЦК, його дані передаються до Нацполіції для проведення розшуку.

"І після розшуку він буде доставлений до РТЦК, де на нього складуть адмінпротокол по ст. 210 ч. 2. Після цього він сплатить штраф і все одно буде уточнювати свої облікові дані. А якщо є необхідність, тобто пройшли строки, то буде направлений на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)", — зазначив представник ТЦК.

За словами Волкова, якщо громадянина визнають придатним до проходження військової служби, то далі з ним будуть працювати фахівці групи морально-психологічного забезпечення.

"Вони виявлять його морально-ділові якості, і якщо військовозобов’язаний підходить за усіма параметрами, тільки тоді приймається рішення щодо його призову у ЗСУ", — додав він.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік отримав повістку, однак проігнорував її й уникнув мобілізації. Ухилянта засудили до іспитового терміну.

Також згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації, для студентів, які навчаються за контрактом, відстрочка не передбачена. Відповідно, призвати до армії можуть аспірантів, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних і юридичних осіб.