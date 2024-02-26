Мобілізація студентів та аспірантів — які категорії втратять право на відстрочку

Українські студенти на парі. Ілюстративне фото: Flickr

Згідно з новим законопроєктом про посилення мобілізації, для студентів, які навчаються за контрактом, відстрочка не передбачена. Відповідно призвати до армії можуть аспірантів, які здобувають вищу освіту за кошти фізичних і юридичних осіб.

Про це йдеться у Законопроєкті № 10449, який Кабінет міністрів вніс на розгляд до Верховної Ради.

Мобілізація аспірантів в Україні

У попередній версії законопроєкту було вказано, що під мобілізацію в період воєнного стану не підлягають такі категорії студентів:

професійної та професійно-технічної освіти;

фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони там працюють.

Вже за новою версією документа передбачений військовий призов для тих чоловіків, які навчаються за контрактом. Однак мобілізації не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають наступний рівень освіти та докторанти і особи, зараховані в інтернатуру.

Скриншот фрагмента законопроєкту

Мобілізація студентів в Україні

Не підлягають під мобілізацію під час дії особливого стану наступні категорії здобувачів освіти:

професійної (професійно-технічної);

фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Відстрочку від проходження базової військової служби можуть отримати наступні студенти:

визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров’я;

навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня; професійної, професійно-технічної освіти, фахової передвищої або вищої освіти; в закладах середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання; в інтернатурі та докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення 24-річного віку);

обрали відповідний рік для проходження базової військової підготовки (зазначена відстрочка не надається під час дії воєнного стану);

мають право на звільнення від військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин (перелік у ч. 12 ст. 26 цього закону).

Скриншот фрагмента законопроєкту

Нагадаємо, є низка обставин, згідно з якими чоловіків звільняють від мобілізації, зокрема через хвороби нервової системи. Новини.LIVE зібрали список захворювань, з якими військовозобов'язаний може бути звільнений від мобілізації.

Додамо, адвокатка Марія Левченко пояснила, що буде з вже наданими відстрочками від призову після прийняття нового закону про мобілізацію. Юристка вказала, що законодавство не передбачає терміну для надання відстрочки під час воєнного стану.