У кого будут изымать автомобили во время мобилизации — законопроект

При необходимости авто будут изыматься. Фото: autotheme.info

Парламентский комитет по национальной безопасности финализировал некоторые положения законопроекта 10449 об усилении мобилизации. В частности, военнотранспортная обязанность с целью удовлетворения потребностей Сил обороны Украины будет распространяться на граждан — владельцев транспортных средств.

Об этом написала "Судебно-юридическая газета".

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Народный депутат Владлен Неклюдов отметил, что поправкой 759 предлагается распространять военнотранспортную обязанность на граждан, у которых в собственности находятся два и более транспортных средств одинаковой категории.

По словам депутатов, будет применяться взвешенный подход к выполнению военнотранспортной обязанности и будут защищаться интересы граждан, являющихся владельцами одного транспортного средства одной категории.

Кто будет привлекать транспорт

Привлечение транспортных средств при мобилизации осуществляется ТЦК, Центральным управлением или региональными органами СБУ, соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Порядок компенсации ущерба, причиненного транспортным средствам в результате их привлечения во время мобилизации, определяется КМУ.

Ранее мы писали, как выглядит законно оформленная повестка. Также ТЦК сообщил, какие вещи понадобятся мобилизованному.