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Какие вещи понадобятся мобилизованному — список от ТЦК

12 марта 2024 23:37
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие вещи понадобятся мобилизованному — список от ТЦК
Мужчины в военкомате. Фото: zhmerynka.city
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Хотя военные обеспечиваются необходимым снаряжением и провиантом, важно подумать и о дополнительных предметах, которые могут пригодиться во время обучения и на передовой.

Список вещей, которые понадобятся мобилизованному опубликовал Ровенский областной ТЦК и СП в понедельник, 11 марта.

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Выдаваемое оборудование

  • Индивидуальные средства защиты: шлем с тремя чехлами, бронежилет, баллистические очки (выдаются один раз на два года).
  • Обувь: летние или демисезонные берцы, зимние берцы, тапочки, бахилы и резиновые сапоги (по одной паре на два года).
  • Униформа: костюм (китель и штаны), два комплекта на два года, дополнительные штаны выдаются раз в год, флиска — одна на два года, зимняя куртка и брюки — по одному виду на два года, боевая рубашка — две на два года, поло — две на два года, демисезонные и зимние варежки — по паре в год, летний и зимний бафы.
  • Головные уборы: обычная и зимняя шапки, фуражка, панама.
  • Снаряжение: каремат, спальный мешок, тактические перчатки, ремень, транспортная сумка.
  • Белье: футболки, зимние и летние носки, трусы, по два комплекта термобелья (демисезонное и зимнее).

В случае потери или уничтожения имущества из-за боевых действий, необходимо немедленно сообщить об этом командиру для списания и получения новой формы.

Что стоит взять самостоятельно

  • Документы: паспорт, водительское удостоверение (если есть), дубликат налогового номера, военные документы, все в водонепроницаемом пакете.
  • Средства личной гигиены: зубная паста, щетка, шампунь, мыло, туалетная бумага, станок для бритья или электробритва, полотенце, маникюрные ножницы, солнцезащитный крем, стиральный порошок или капсулы, влажные салфетки.
  • Электроприборы: повербанк, удлинитель или тройник, фонарик.
  • Дополнительная обувь: кроссовки или трекинговые ботинки, резиновые тапочки, демисезонные берцы, дополнительные стельки.
  • Одежда: комплект формы (брюки и китель), футболки, белье, носки, флиска, тактические перчатки, комплект гражданской одежды.
  • Прочее: рюкзак или баул, небьющаяся посуда, иглы, нити, веревки для сушки

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предприятия, работающие "по-белому", будут иметь больше возможностей для бронирования своих работников от мобилизации.

Также мы информировали, кого из украинцев могут мобилизовать на военную службу, но отправить на фронт не вправе.

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ТЦК и СП
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