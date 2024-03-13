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Названо громадян, у яких можуть вилучати автомобілі під час мобілізації

13 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У кого будуть вилучатимуть автомобілі під час мобілізації — законопроєкт
За необхідності авто вилучатимуться. Фото: autotheme.info
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Парламентський комітет з національної безпеки фіналізував деякі положення законопроєкту №10449 про посилення мобілізації. Зокрема, військово-транспортний обов’язок з метою задоволення потреб Сил оборони України поширюватиметься на громадян — власників транспортних засобів.

Про це написала "Судово-юридична газета".

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У кого можуть вилучити транспорт

Народний депутат Владлен Неклюдов зазначив, що поправкою 759 пропонується поширювати військово-транспортний обов'язок на громадян, у яких у власності перебуває два й більше транспортних засоби однакової категорії.

За словами депутатів, буде застосовуватися зважений підхід до виконання військово-транспортного обов'язку та захищатимуться інтереси громадян, які є власниками лише одного транспортного засобу однієї категорії.

Хто залучатиме транспорт

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається КМУ.

Раніше ми писали, який вигляд має законно оформлена повістка. Також ТЦК повідомив, які речі знадобляться мобілізованому.

Верховна Рада
СБУ
авто
мобілізація
автомобіль
законопроєкт
ТЦК та СП

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