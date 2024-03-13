У кого будуть вилучатимуть автомобілі під час мобілізації — законопроєкт

За необхідності авто вилучатимуться. Фото: autotheme.info

Парламентський комітет з національної безпеки фіналізував деякі положення законопроєкту №10449 про посилення мобілізації. Зокрема, військово-транспортний обов’язок з метою задоволення потреб Сил оборони України поширюватиметься на громадян — власників транспортних засобів.

Про це написала "Судово-юридична газета".

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Народний депутат Владлен Неклюдов зазначив, що поправкою 759 пропонується поширювати військово-транспортний обов'язок на громадян, у яких у власності перебуває два й більше транспортних засоби однакової категорії.

За словами депутатів, буде застосовуватися зважений підхід до виконання військово-транспортного обов'язку та захищатимуться інтереси громадян, які є власниками лише одного транспортного засобу однієї категорії.

Хто залучатиме транспорт

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається КМУ.

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