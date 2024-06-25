В Резерв+ планируют готовить военнообязанных к службе — какие функции появятся

Приложение "Резерв+". Фото: dev.ua

В Министерстве обороны Украины анонсировали расширение функций приложения "Резерв+". В планах создать обучение для военнообязанных украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью NV.

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В приложении планируют добавить всю необходимую информацию, которая пригодится человеку при подготовке к службе в армии.

"Там будут видеоуроки, тесты, потом сертификаты. Фактически вся цифровая команда Министерства обороны планирует создать полностью электронный ТЦК и СП, чтобы взаимодействие гражданина с этими органами в большинстве случаев происходило исключительно с помощью смартфона", — пояснила Черногоренко.

Заместитель министра обороны рассказала, что планируется еще расширить функционал приложения — добавить возможность получить электронное направление на прохождение ВВК, а также ввести онлайн-рекрутинг.

Напомним, месяц назад, после принятия закона о мобилизации и запуске приложения для военнообязанных "Резерв+", в Минобороны подсчитали, что приложением воспользовались уже около 1 миллиона 700 тысяч украинцев.

Ранее мы писали, что Минобороны и командование Сухопутных войск запустило электронную очередь в территориальные центры комплектования.

Также была анонсирована возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн в приложении "Резерв+", что поможет экономить время.