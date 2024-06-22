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Електронна відстрочка та бронювання — коли з'являться нові функції в Резерв+

22 червня 2024 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Коли з'явиться електронна відстрочка та бронювання в застосунку Резерв+
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що у додатку "Резерв+" незабаром з'явиться можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Це допоможе неабияк зекономити час.

Про це Катерина Черногоренко сказала в інтерв'ю NV у суботу, 22 червня.

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Нові функції в "Резерв+"

Черногоренко пояснила, що в деяких випадках відстрочка має надаватись автоматично, тобто без походу до ТЦК та збору папірців. Зокрема, йдеться про людей з інвалідністю та батьків трьох дітей. За її словами, всі ці дані вже є у держави.

"Ми хочемо достатньо швидко закрити найрозповсюдженіші кейси, щоб "Резерв+" став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси наших громадян", — зазначила вона.

Відомо, що функцію запустять протягом літа. Крім того, коментуючи запровадження процесу електронного бронювання, Черногоренко зазначила, що він буде доступним на порталі "Дія", а Міноборони буде системою-партнером.

"Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду стосовно своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн. Ця інформація буде одразу передаватися в реєстр "Оберіг". Потім кожен заброньований користувач "Резерв+" отримає відповідний статус в додатку у своєму смартфоні. Статус електронного бронювання буде відображатися при формуванні електронного військово-облікового документа через застосунок. Фактично, це має зайняти декілька хвилин", — розповіла заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що для впровадження цієї функції потрібна співпраця кількох міністерств: Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони та Пенсійного фонду. Черногоренко додала, що вживаються всі заходи для найшвидшого впровадження цього сервісу, тож, ймовірно, це станеться протягом літа.

Нагадаємо, Міністерство оборони України та командування Сухопутних військ запустило електронну чергу до територіальних центрів комплектування. Військовозобов'язаним не доведеться довго чекати, аби оновити дані.

Також місяць тому, після прийняття закону про мобілізацію, в Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних "Резерв+".  Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що додатком скористувалися вже 1 мільйон 700 тисяч українців, що дозволило заощадити багато часу. Адже оформлення військово-облікового документа у ТЦК займає щонайменше 30 хвилин. 

українці
Україна
мобілізація
бронювання
відстрочка
ТЦК та СП
резерв

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