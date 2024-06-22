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Як застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+" змінив процес мобілізації в Україні

22 червня 2024 16:50
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Як застосунок "Резерв+" полегшив роботу для ТЦК
Мобільний застосунок "Резерв+" для оновлення військово-облікових даних. Фото: УНІАН
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Місяць тому, після прийняття закону про мобілізацію, в Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних "Резерв+".  Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко заявила, що додатком скористувалися вже 1 мільйон 700 тисяч українців, що дозволило заощадити багато часу. Адже оформлення військово-облікового документа у ТЦК займає щонайменше 30 хвилин. 

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко для NV.

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Чи ефективний застосунок "Резерв+"

Черногоренко зазначила, що наразі застосунком "Резерв+" скаристалися 1 мільйон 700 тисяч українців. Важко уявити, скільки б часу зайняла реєстрація такої кількості людей офлайн у ТЦК, коли послуга оформлення електронного військово-облікового документа в середньому там забирає 30 хвилин, і це лише оформлення. Очікування ж документа забирає до 5 робочих днів. 

"Якщо порахувати, то для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи 24/7 для оновлення даних. Було б достатньо складно зробити це дуже швидко, тому ми запустили цифровий інструмент. Крім того, ми розвантажили ТЦК та СП, залишили велику кількість часу і сил, енергії і ресурсу для наших цивільних громадян", — заявила міністерка.

За її словами, набагато ефективніше, коли люди будуть витрачати свій ресурс не на бюрократію та спілкування з чиновниками, а на інші більш корисні для перемоги речі.

"В українців зараз дуже багато справ: хтось волонтерить, хтось робить збори, хтось займається адвокацією інтересів України серед західних медіа, хтось представляє інтереси України в напрямі міжнародного співробітництва, тому час наших громадян є безцінним", — сказала Черногоренко.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про мобілізацію, відповідно до якого усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Ця норма стосується й українців за кордоном. Виконати вимогу необхідно до 16 липня 2024 року. А тих, хто її проігнорує, чекає покарання. 

Також ми писали, що військово-обліковий документ можна отримати у три способи: як офлайн, так і онлайн. Проте з наступного тижня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.  

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резерв

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