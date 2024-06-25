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Навчання в "Резерв+" — у застосунку з'являться уроки та тести для військовозобов'язаних

25 червня 2024 11:01
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Резерв+ планують готувати військовозобов’язаних до служби — які функції з'являться
Застосунок "Резерв +". Фото: dev.ua
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю NV.

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У застосунку планують додати всю необхідну інформацію, яка стане в пригоді людині під час підготовки до служби у війську.

"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфона", — пояснила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони розповіла, що планується ще розширити функціонал застосунку — додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запровадити онлайн-рекрутинг.

Нагадаємо, місяць тому, після прийняття закону про мобілізацію та запуску застосунку для військовозобовʼязаних "Резерв+", у Міноборони підрахували, що додатком скористувалися вже близько 1 мільйона 700 тисяч українців.

Раніше ми писали, що Міноборони та командування Сухопутних військ запустило електронну чергу до територіальних центрів комплектування

Також було анонсовано можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн у додатку "Резерв+", що допоможе економити час.

війна
Міноборони
війна в Україні
військовозобов'язані
демобілізація
резерв

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