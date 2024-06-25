У Резерв+ планують готувати військовозобов’язаних до служби — які функції з'являться

Навчання в "Резерв+" — у застосунку з'являться уроки та тести для військовозобов'язаних
У Міністерстві оборони України анонсували розширення функцій застосунку "Резерв+". У планах — створити навчання для військовозобов’язаних українців.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю NV.
Як виглядатимуть курси в "Резерв+"
У застосунку планують додати всю необхідну інформацію, яка стане в пригоді людині під час підготовки до служби у війську.
"Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфона", — пояснила Черногоренко.
Заступниця міністра оборони розповіла, що планується ще розширити функціонал застосунку — додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, а також запровадити онлайн-рекрутинг.
Нагадаємо, місяць тому, після прийняття закону про мобілізацію та запуску застосунку для військовозобовʼязаних "Резерв+", у Міноборони підрахували, що додатком скористувалися вже близько 1 мільйона 700 тисяч українців.
Раніше ми писали, що Міноборони та командування Сухопутних військ запустило електронну чергу до територіальних центрів комплектування.
Також було анонсовано можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн у додатку "Резерв+", що допоможе економити час.
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