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Електронне направлення на ВЛК через "Резерв+" — у Міноборони пояснили принцип роботи

22 червня 2024 12:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
У Міноборони пояснили, як працюватиме е-направлення на ВЛК
Застосунок "Резерв+". Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні планують запровадити електронне направлення на військово-лікарську комісію для чоловіків. Його хочуть додати до функціонала застосунку "Резерв+".

Як це буде працювати, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

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Електронне направлення на ВЛК

За словами Черногоренко, в Міноборони хочуть зробити максимально зручними ТЦК й СП та ВЛК для військовозобов'язаних, а більшість процесів замінити на цифрові.

Так, однією з наступних функцій "Резерв+" буде можливість отримати електронне направлення на проходження ВЛК. Його можна згенерувати у застосунку за бажанням.

"Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту", — сказала представниця Міноборони.

Водночас ТЦК не зможе самостійно направити людині направлення на ВЛК в "Резерв+", такої функції зараз не передбачено. 

За її словами, наразі триває аналіз та консультації з МОЗ, партнерами та Генштабом, аби визначити, коли вдасться впровадити таку можливість.

Нагадаємо, для впровадження в Україні електронних повісток необхідно ухвалити відповідне законодавство. Тому наразі в Міноборони поки що не працюють над таким введенням.

Також The New York Times писало, що в Україні зростає кількість ухилянтів. Там пояснили, що могло стати причиною такого збільшення.

Міноборони
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки
резерв

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