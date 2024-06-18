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Нардеп объяснил, кто может считать штрих-код и QR-код военных документов

18 июня 2024 16:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Штрих-код и QR-код в военных документах - кто может считать
Приложение Резерв+. Фото иллюстративное: РБК-Украина
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Штрих-код, который вклеивается в документы военного учета, можно сканировать только в ТЦК и СП. В то же время QR-код в приложении "Резерв+" может быть просканирован любым устройством.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии LIGA.net во вторник, 18 июня.

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Кто может считать штрих-код и QR-код военных документов

Вениславский отметил, что штрих-код можно сканировать только в территориальных центрах комплектации на рабочем месте оператора системы "Оберег". Это новшество было введено для более быстрого поиска информации, а оснащение необходимыми сканирующими устройствами уже почти завершено.

Вениславский добавил, что если у ТЦК нет такого оборудования, информацию можно внести вручную. Он также сказал, что QR-код в "Резерве+" можно будет сканировать любым устройством, имеющим такую функцию.

"В случае действительности (QR-код. — Ред.) — программа сообщит, что он действителен и укажет владельца, в противном случае — сообщит, что он недействителен", — пояснил депутат.

Напомним, заместитель министра обороны Черногоренко объяснила, почему не у всех появился QR-код в приложении "Резерв+". По ее словам, доступ получат все пользователи, однако это будет производиться несколькими волнами.

Ранее мы писали, что в Минобороны сообщили, когда в Резерв+ загрузятся данные о бронировании.

Федор Вениславский
мобилизация
военный учет
резерв
Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
народные депутаты
нардепы

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