Штрих-код у військовому квитку — для чого він потрібен

Застосунок "Резерв +". Фото: dev.ua

З 16 травня 2024 року в Україні стартувала дія оновлених норм військового обліку. Ці зміни мають на меті полегшити процедуру реєстрації та забезпечити актуальність інформації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України у неділю, 17 червня.

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Для чого необхідний штрих-код

Особи, яким видаються нові документи для військового обліку, мають бути внесені до реєстру "Оберіг" під унікальним номером.Також тепер при отриманні нових документів через ТЦК використання штрих-кодів є обов’язковим. Якщо ж оновлюються лише особисті дані через ТЦК, ЦНАП чи "Резерв+" і новий документ не видається, то штрих-код не потрібен.

"Військово-облікові документи, оформлені до 18.05.2024, залишаються дійсними. У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або "Резерв+" (без видачі нового військово-облікового документа) — штрих-коди не обов'язкові", — зазначили в Міноборони.

Штрих-код необхідний для обліку громадян у реєстрі — робиться окремий номер запису. Водночас це дає можливість спрощеного сканування інформації працівниками ТЦК та СП, уникаючи ручного введення даних.

Інфографіка від Міноборони

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