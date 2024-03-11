Нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте

Верховная Рада Украины. Фото: rada.gov.ua

В Украине идет обсуждение и рассмотрение правок к новому законопроекту о мобилизации. Среди граждан царит возмущение тем, почему в ряды армии не мобилизуют народных депутатов.

Почему это не повлияет на ситуацию на фронте, объяснил заместитель главы комитета по правам человека Руслан Горбенко в интервью Telegraph.

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"Если взять подлежащих мобилизации депутатов призывного возраста, то это будет примерно 180 человек. Это две роты. На войну это вообще не повлияет, потому что если взять любую воинскую часть, то минимальное количество личного состава — это 5000-6000 военных. Ну и скажите, помогут ли эти 180 человек? Думаю, что нет", — сказал нардеп.

Он отметил, что в настоящее время в рядах защитников уже находятся, по меньшей мере, пять-восемь депутатов.

Горбенко считает, что было бы и больше желающих, однако нардеп не имеет права подписать контракт, не только с территориальной обороной, но вообще ни с какой воинской частью.

"А чтобы гражданский находился на линии фронта, нужно боевое распоряжение", — добавил он.

В правках к законопроекту о мобилизации есть предложение, чтобы депутаты имели возможность проходить военную службу в воинской части в свободное время от сессионных недель по своему желанию.

Народный избранник отметил, что в случае принятия такого решения после заседания парламента на фронт поедут по меньшей мере 50-60 депутатов.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных.

Кроме того, в материале Новини.LIVE рассказали, какие две категории граждан не подлежат бронированию от мобилизации.