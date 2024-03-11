Нападение на сотрудников ТЦК - жителям Буковины избрали меру пресечения

Нападение на сотрудников ТЦК. Фото: скриншот

Двум жителям Вижницкого района Черновицкой области, которые напали на сотрудников ТЦК с топором, избрали меру пресечения. Суд назначил содержание под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщила спикер Национальной полиции области Каролина Марышева в комментарии Суспільному в понедельник, 11 марта.

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Что известно о задержанных буковинцах

На данный момент продолжается предварительное следствие по обвинению в хулиганстве. В соответствии с действующим законодательством, за данное преступление предусмотрено наказание от трех до семи лет тюремного заключения.

Глава Селятинской громады Валерий Полянчук сообщил, что сын одного из задержанных, 43-летнего мужчины, считается пропавшим без вести на войне. Кроме того, отец этого мужчины добровольно участвует в боевых действиях с 2014 года.

Второй задержанный, 28-летний мужчина, который также участвовал в боевых действиях, является братом первого задержанного.

"Я выяснил со старостой, потому что мужчина из другого села. Это правда. Но инцидент, который он совершил, не находит оправдания", — заявил Полянчук.

Пострадавший Николай Мусензовый с 2014 года служил в Вооруженных силах Украины. По словам его коллеги Игоря Гоцана, он был главным сержантом во 2-м взводе 2-й роты 108-го горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригады.

На официальной странице 108-го горно-штурмового батальона в Facebook отмечено, что Мусензовый с позывным "Гранит" участвовал в освобождении территорий Киевской области и направлении Бахмута. За заслуги перед страной он был награжден орденом "За мужество" дважды. После получения второго ранения он был переведен в ТЦК.

Напомним, в Черновицкой области представители территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, который был вооружен топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Ранее в сети появилось видео, на котором группа мужчин в военной форме пытается насильно засадить другого мужчину в микроавтобус.