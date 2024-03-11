Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Напали на сотрудников ТЦК с топором — жителям Буковины избрали меру пресечения arrow

Напали на сотрудников ТЦК с топором — жителям Буковины избрали меру пресечения

11 марта 2024 16:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нападение на сотрудников ТЦК - жителям Буковины избрали меру пресечения
Нападение на сотрудников ТЦК. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Двум жителям Вижницкого района Черновицкой области, которые напали на сотрудников ТЦК с топором, избрали меру пресечения. Суд назначил содержание под стражей без права внесения залога.

 Об этом сообщила спикер Национальной полиции области Каролина Марышева в комментарии Суспільному в понедельник, 11 марта.

Читайте также:

Что известно о задержанных буковинцах

На данный момент продолжается предварительное следствие по обвинению в хулиганстве. В соответствии с действующим законодательством, за данное преступление предусмотрено наказание от трех до семи лет тюремного заключения.

Глава Селятинской громады Валерий Полянчук сообщил, что сын одного из задержанных, 43-летнего мужчины, считается пропавшим без вести на войне. Кроме того, отец этого мужчины добровольно участвует в боевых действиях с 2014 года. 

Второй задержанный, 28-летний мужчина, который также участвовал в боевых действиях, является братом первого задержанного.

"Я выяснил со старостой, потому что мужчина из другого села. Это правда. Но инцидент, который он совершил, не находит оправдания", — заявил Полянчук.

Пострадавший Николай Мусензовый с 2014 года служил в Вооруженных силах Украины. По словам его коллеги Игоря Гоцана, он был главным сержантом во 2-м взводе 2-й роты 108-го горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригады. 

На официальной странице 108-го горно-штурмового батальона в Facebook отмечено, что Мусензовый с позывным "Гранит" участвовал в освобождении территорий Киевской области и направлении Бахмута. За заслуги перед страной он был награжден орденом "За мужество" дважды. После получения второго ранения он был переведен в ТЦК.

Напомним, в Черновицкой области представители территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, который был вооружен топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Ранее в сети появилось видео, на котором группа мужчин в военной форме пытается насильно засадить другого мужчину в микроавтобус.

нападение
Черновицкая область
мобилизация
наказание
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса