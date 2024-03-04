Новый инцидент с ТЦК на Закарпатье — мужчину силой пытались затащить в авто

Сотрудник ТЦК вручает повестку. Фото: УНИАН

В сети появилось видео, на котором группа мужчин в военной форме пытается насильно засадить другого мужчину в микроавтобус. Когда у военных это не получается, один из них ударяет его ногой.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в понедельник, 4 марта.

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Действия ТЦК в Мукачево

Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

Глагола сообщил, что событие произошло в Мукачево и предполагает, что действовали сотрудники ТЦК. По его словам, инцидент случился сегодня утром на улице Потушняка.

Он также отметил, что ожидаются официальные комментарии от представителей Мукачевского ТЦК.

Напомним, в Одессе произошел очередной скандал с сотрудниками ТЦК. Мужчины в военной форме пытались силой затащить мужчину в свой автомобиль.

Ранее адвокат Роман Симутин сообщил, что в связи с мобилизацией в Украине продолжается вручение повесток военнообязанным. При этом работники ТЦК могут проявлять изобретательность.