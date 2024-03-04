Новый инцидент с ТЦК на Закарпатье — мужчину силой пытались затащить в авто
В сети появилось видео, на котором группа мужчин в военной форме пытается насильно засадить другого мужчину в микроавтобус. Когда у военных это не получается, один из них ударяет его ногой.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в понедельник, 4 марта.
Действия ТЦК в Мукачево
Глагола сообщил, что событие произошло в Мукачево и предполагает, что действовали сотрудники ТЦК. По его словам, инцидент случился сегодня утром на улице Потушняка.
Он также отметил, что ожидаются официальные комментарии от представителей Мукачевского ТЦК.
Напомним, в Одессе произошел очередной скандал с сотрудниками ТЦК. Мужчины в военной форме пытались силой затащить мужчину в свой автомобиль.
Ранее адвокат Роман Симутин сообщил, что в связи с мобилизацией в Украине продолжается вручение повесток военнообязанным. При этом работники ТЦК могут проявлять изобретательность.
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