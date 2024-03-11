Напад на співробітників ТЦК - мешканцям Буковини обрали запобіжний захід

Напад на працівників ТЦК. Фото: скриншот

Двом мешканцям Вижницького району Чернівецької області, які напали на співробітників ТЦК із сокирою, обрали запобіжний захід. Суд призначив утримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила речник Національної поліції області Кароліна Маришева у коментарі Суспільному у понеділок, 11 березня.

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Наразі триває попереднє слідство за звинуваченням у хуліганстві. Відповідно до чинного законодавства, за цей злочин передбачено покарання від трьох до семи років ув'язнення.

Голова Селятинської громади Валерій Полянчук повідомив, що син одного із затриманих, 43-річного чоловіка, вважається зниклим безвісти на війні. Крім того, батько цього чоловіка бере добровільну участь у бойових діях з 2014 року.

Другий затриманий, 28-річний чоловік, який також брав участь у бойових діях, є братом першого затриманого.

"Я з'ясував зі старостою, тому що чоловік з іншого села. Це правда. Але інцидент, який він скоїв, не знаходить виправдання", — заявив Полянчук.

Постраждалий Микола Мусензовий із 2014 року служив у Збройних силах України. За словами його колеги Ігоря Гоцана, він був головним сержантом у 2-му взводі 2-ї роти 108-го гірничо-штурмового батальйону 10-ї гірничо-штурмової бригади.

На офіційній сторінці 108-го гірничо-штурмового батальйону у Facebook зазначено, що Мусензовий із позивним "Граніт" брав участь у звільненні територій Київської області та напрямку Бахмута. За заслуги перед країною він був нагороджений орденом "За мужність" двічі. Після отримання другого поранення його було переведено до ТЦК.

Нагадаємо, у Чернівецькій області представники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного із військових наїхав автомобіль.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків у військовій формі намагається насильно засадити іншого чоловіка у мікроавтобус.