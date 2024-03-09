Нападение на представителей ТЦК на Буковине — что известно о мужчинах с топорами

Работники ТЦК, которые остановили мужчину на коне, и наехавший на них автомобиль. Фото: скриншот

Мужчины, напавшие на Буковине на представителей территориального центра комплектования с топорами, родные братья. В настоящее время их задержали правоохранители.

Об этом сообщил глава Селятинской громады Валерия Полянчука, передает "Молодой Буковинец" в пятницу, 8 марта.

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Нападение на представителей ТЦК

Полянчук рассказал, что 41-летний мужчина, ехавший в автомобиле "Нива" и 28-летний мужчина, который был на коне, являются братьями. По его словам, сын водителя пропал без вести, его младший брат сам был в АТО.

"Я считаю, что эти мужчины поступили неправильно. Но ситуация такая была. У 41-летнего мужчины, который ехал на "Ниве" сын пропал без вести, а отец воюет еще с 2014 года. Пошел добровольцем. Также в АТО был его брат. Такие действия мужчин не поддерживаю. Но дальше ситуацию будет изучать следствие", — рассказал Полянчук.

В Черновицком областном ТЦК и СП рассказали, что представители ТЦК также приехали из боевых частей.

"Инцидент произошел во время того, как военнослужащие ТЦК и СП проводили проверку военно-учетных документов. Данным случаем занимаются правоохранительные органы. Военные, которые осуществляли мероприятия оповещения являются ограниченно годными к службе и переведены в ТЦК и СП из боевых частей", — отметили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Напомним, в Черновицкой области представители территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, который был вооружен топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Также в Вижницком районе два жителя прибыли на контрольно-пропускной пункт, где устроили столкновение с работниками ТЦК. По этому факту полиция начала расследование.