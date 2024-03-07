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У Чернівецькій області чоловік збив на машині працівників ТЦК та накинувся на них з сокирою

7 березня 2024 23:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Чернівецькій області чоловік збив на машині працівників ТЦК та накинувся на них з сокирою
Представники ТЦК, які зупинили чоловіка на коні, та автомобіль, який їх переїхав. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Чернівецькій області представники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного з військових наїхав автомобіль.

Відео поширилося в соцмережах у четвер, 7 березня.

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Відео з представниками ТЦК у Чернівецькій області. Фото: скриншот

Спроби вручити повістку в Чернівецькій області

На відео можна побачити, як в смт Путила представники ТЦК зупиняють чоловіка на конячці, який озброєний сокирою. Під час спілкування на дорогу виїхав автомобіль жовтого кольору.

Він цілеспрямовано їхав на ТЦК-шників та одного з них збив з ніг. Після цього чоловік вийшов з авто та накинувся на них з сокирою. До того ж водій побив скло машини, яка, ймовірно, належала представникам ТЦК.

Конфлікт тривав недовго. Чоловік сів в авто та поїхав з місця події, а представники ТЦК пішли далі.

Нагадаємо, відео, на якому видно, як у Львові на вулиці військові силою затягують до мікроавтобуса перехожого, завірусилося у Telegram-каналах. Львівський обласний ТЦК та СП вже відреагували на цей інцидент.

Також ми писали, що повістки можуть отримати чоловіки від 18 до 60 років. Речник ТЦК Полтавської області Роман Істомін розповів про те, де їх будуть видавати у березні. 

українці
конфлікт
Україна
Чернівецька область
мобілізація
повістки
автомобіль
ТЦК та СП

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