Нападение на представителей ТЦК в Житомире — что известно

Мужчина нападает на военного. Фото: скриншот

В Житомире прямо посреди города мужчина с кулаками набросился на работника ТЦК. Соответственное видео появилось в соцсетях 14 марта. В настоящее время установлена личность нападающего. По факту хулиганских действий в отношении военнослужащих ТЦК и СП полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Суспільне.

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Как сообщила спикер Житомирского районного управления полиции Марина Витвицкая, военный, потерпевший от нападения обратился в полицию после обнародования видео по инциденту.

"Принятыми поисково-розыскными мероприятиями правоохранители установили личность причастного к происшествию — им оказался 33-летний горожанин. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели Житомирского районного управления полиции в рамках открытого уголовного производства. Предварительная правовая квалификация по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса", — сказала Витвицкая.

Военный рассказал, что 33-летний нападающий начал агрессивно вести себя, как только увидел людей в военной форме, которые шли по улице.

"Я не знаю, что заставило этого человека так к нам отнестись. Мы просто шли мимо и никого не трогали, мы даже там никого не останавливали. Мы шли мимо него, он начал к нам нецензурно высказываться. Я остановился возле него и обратился, что мол "будь тише", на что человек отреагировал еще хуже", — объяснил пострадавший сотрудник ТЦК.

Напомним, в Черновицкой области представители территориального центра комплектования остановили мужчину на коне, вооруженном топором. Во время общения на одного из военных наехал автомобиль.

Ранее в сети появилось видео, на котором группа мужчин в военной форме пытается насильно засадить другого мужчину в микроавтобус.