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Накинувся з кулаками — у Житомирі поліція знайшла чоловіка, який напав на представника ТЦК

19 березня 2024 23:26
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Напад на представників ТЦК у Житомирі — що відомо
Чоловік нападає на військового. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Житомирі прямо посеред міста чоловік з кулаками накинувся на працівника ТЦК. Відповідно відео з'явилося у соцмережах 14 березня. Наразі встановлено особу нападника. За фактом хуліганських дій стосовно військовослужбовця ТЦК та СП поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє Суспільне.

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Напад на представників ТЦК у Житомирі — що відомо

Як повідомила речниця Житомирського районного управління поліції Марина Вітвицька, військовий, який потерпів від нападу звернувся до поліції після оприлюднення відео з інциденту.

"Вжитими пошуково-розшуковими заходами правоохоронці встановили особу причетного до події — ним виявився 33-річний містянин. Нині всі обставини події встановлюють дізнавачі Житомирського районного управління поліції у межах відкритого кримінального провадження. Попередня правова кваліфікація за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство", — сказала Вітвицька.

Військовий розповів, що 33-річний нападник почав агресивно поводитися як тільки побачив людей у військовій формі, які йшли вулицею.

"Я не знаю, що змусило цю людину так до нас поставитись. Ми просто йшли повз і нікого не чіпали, ми навіть там нікого не зупиняли. Ми йшли повз нього, він почав до нас нецензурно висловлюватись. Я зупинився біля нього і звернувся, що мовляв "будь тихіше", на що людина відреагувала ще гірше", — пояснив співробітник ТЦК, потерпілий.

Нагадаємо, у Чернівецькій області представники територіального центру комплектування зупинили чоловіка на коні, який був озброєний сокирою. Під час спілкування на одного із військових наїхав автомобіль.

Раніше у мережі з'явилося відео, на якому група чоловіків у військовій формі намагається насильно засадити іншого чоловіка у мікроавтобус.

Житомир
військові
мобілізація
ТЦК та СП

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